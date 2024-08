Quedó sorda: Tras retiro de Televisa, exactriz de TV Azteca rompe en llanto y da devastadora noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, que estuvo trabajando para TV Azteca y que luego permaneció 14 años desaparecida de Televisa, de nueva cuenta acaparó la atención de toda la prensa luego de que en horas recientes apareciera ahogada en llanto mientras daba una fuerte noticia. Se trata de la guapísima Olivia Collins, quien anunció su debut como cantante y a la vez hizo una denuncia sobre abuso.

La originaria de Chile arrancó su carrera en la TV participando en entrañables novelas del Canal de Las Estrellas como Angélica, Dulce desafío, María José, Te sigo amando y Soñar no cuesta nada, hasta que en 1998 se unió a las filas de la empresa del Ajusco, donde realizó las novelas El candidato y Como en el cine. Después Olivia permaneció retirada por años, porque decidió irse a vivir al extranjero con su marido Silvio García Patto, a quien luego acusó de violencia.

Olivia Collins confesó que es sorda

La noche de ayer miércoles 28 de agosto Collins reapareció ante decenas de reporteros, como del programa Venga la Alegría, anunciando que había decidido debutar en la música y compartió su primer sencillo frente a todos. Durante la presentación, llamó mucho la atención que la actriz parecía bastante agitada mientras bailaba y cantaba, además de que en varias ocasiones rompió en llanto frente a los presentes.

Uno de los momentos que más conmovió a la guapa rubia fue cuando mencionó que pese a su condición de ser sorda, no se rindió y le puso todo su empeño a su nueva faceta como cantante: "Sí pude, sí quiero y es maravilloso... yo no voy a ser sorda, yo voy a hablar, voy a sentir las vibraciones, voy a hacer todo para poder expresarme", gritó Collins en el escenario, dejando sin palabras a todos los presentes,

Olivia aseguró que a pesar de que padece una deficiencia auditiva del 70 por ciento, no piensa rendirse: "He sufrido un tipo de bullying de que 'no puedes, eres sorda' y hoy lo hice, no me limita ser sorda". Los medios también le dijeron a la actriz que parecía estar agitada en el escenario, por lo que muchos pensaban que estaba enferma pero ella aclaró que se encuentra perfecta y satisfecha con su desempeño.

Además la villana de la serie Albertano contra los mostros, donde dio vida a una bruja desfigurada llamada 'Casilda', rompió en llanto frente a las cámaras, tras mencionar que sufrió un abuso, pero no quiso detallar si hablaba de abuso sexual, físico o de otro tipo: "No lo voy a decir, no, han sido cosas fuertes que no te lo voy a decir", dijo con lágrimas en los ojos.

