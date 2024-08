¿Se retira? Laura Zapata hace inesperada confesión y en 'Sale el Sol' quedan en shock

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras más de 40 años en el mundo del espectáculo, Laura Zapata nunca había dado una noticia tan impactante como la que hizo ante las cámaras de Sale el Sol, debido a que en una reciente entrevista hizo inesperada confesión que dejó a los presentadores del matutino en completo shock y no lo podían creer. La actriz de Televisa desde hace años se ha visto envuelta en polémicas por sus declaraciones contra otras celebridades, pero ahora se expuso sola, ¿acaso se retira de la TV?

Aunque son hermanas, Zapata ha dejado muy en claro que ella y la famosa actriz de María la del Barrio no son cercanas y ni siquiera tiene porque hablarse. Lamentablemente, la familia ha estado fracturada desde hace muchos años, teniendo solo una mínima cercanía por la señora Eva Mangue, sin embargo, poco antes de su fallecimiento, las hermanas cortaron todo lazo, ya que Yolanda Andrade llamó mantenida a Laura y Thalía no la quiso defender y prefirió mantenerse al margen de la pelea entre su querida amiga hermanas.

Ahora, tras tres años de la polémica que ni siquiera pudo ser superada por la muerte de su abuela, Laura fue entrevistada por el matutino de Imagen TV y otros medios de comunicación con respecto a su relación con la intérprete de Arrasando y si es que trató de acercarse para felicitarla en su cumpleaños, a lo que ella señaló que ella cumple lo que dice y si decidió estar lejos de ella, así lo hará siempre: "Ay no, mi amor. Ay, qué bárbaro. Ay, felicidades. Soy mujer de una sola palabra. Mira, las relaciones, cuando no funcionan, allí se quedan en el camino".

La famosa villana de novelas como La Gata y Esmeralda, declaró que había ocasiones en las que era mejor soltar y aceptar que ya algo no se iba a dar de ninguna manera, y ella aceptó que esa relación no va a prosperar, por más familia que sean, asegurando que lo que hace mal es mejor cortarlo: "Yo la bloqueé. En la vida hay que ser así, o sea, si tú eres alérgico a los camarones y, cada vez que vas a un lugar de mariscos, pides camarones y te enfermas, pues que pi… necio eres

Finalmente, para tratar de cambiar el tenso tema, se le cuestionó a la exparticipante de MasterChef Celebrity si tenía algún galán, a lo que entre risas declaró que no, que ella lleva 13 años sin pareja y sin nada de intimidad, que tiene pretendientes y amigos, pero que no es algo que le interese mucho pues es feliz soltera y viviendo como lo hace actualmente. Estas declaraciones impactaron tanto a Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro que no pudieron evitar decir que era demasiado tiempo y a veces una que otra caricia era necesaria, a lo que ambos cerraron con que tal vez por ello siempre se está peleando con todo mundo.