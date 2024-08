Sian Chiong causa indignación; muestra su parte íntima pese a que se le dijo que NO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cuando creíamos que Sian Chiong no podía empeorar su estatus dentro de La Casa de los Famosos, hace algo más para comprobarnos que estábamos equivocados. Su presencia se ha vuelto incómoda para los espectadores, quienes desean que llegue el momento en que sea eliminado, por sus constantes actitudes de acoso hacia sus compañeras y acusaciones infundadas hacia 'Mayito', por ejemplo.

En esta ocasión, el cubano quiso llamar la atención mostrando su cuerpo. Lo hizo frente a sus compañeros del Cuarto Tierra, Ricardo Peralta, Agustín Fernández y Adrián Marcelo. Sin embargo, Gomita también estaba presente e hizo notar que la actividad le resultaba inapropiada. Todo comenzó porque los integrantes del polémico equipo comenzaron a afeitarse el abdomen. El tiktoker argentino ayudaba a el líder del grupo. Fue en ese momento en el que Sian propuso ir más allá en la depilación.

Sian Chiong muestra su parte íntima sin consentimiento

Ricardo Peralta, quien ha mostrado tener interés por el actor, se quedó en la habitación, observando mientras él mostraba el abdomen y daba señales de que estaba a punto de bajarse el pantalón. Gomita, por su parte, le gritó que se alejara. Pese a todo, el actor le mostró al influencer LGBT+ de México sus genitales, lo que generó risas en los presentes.

Desde luego, en las cámaras no aparecen imágenes explícitas, pero la grabación se volvió viral en redes sociales, donde abundan las críticas hacia Sian, quien enseñó sus partes íntimas, sin importar que este gesto molestara a la expayasita que en repetidas ocasiones hizo saber que no quería ser testigo de lo que pasó. "¿Qué le pasa al tipo este mostrando su p*ne enfrente de una mujer?", "No solo acosó a Bri ahora también a Goma porque a pesar de que dijo 'No' y su cara mostró que estaba incómoda, el tipo lo enseñó", son algunos de los comentarios que pueden leerse.

Además, se le ha juzgado por jugar con su orientación sexual para ganarse al público. Aunque en repetidas ocasiones ha asegurado ser heterosexual, también se le ha visto coquetear con Peralta, quizás para alimentar un 'shippeo' que podría darle atractivo mediático, empero la estrategia le ha salido mal.

Ricardo Peralta no dudó en 'asomarse' hacia los pantalones de su compañero

