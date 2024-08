Vivía en la calle: Tras caer en quiebra, actor de Televisa llega a 'VLA' y filtra triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de novelas, quien estuvo viviendo como indigente luego de caer en vicios y que tiene más de 40 años de trayectoria en Televisa, dejó en shock a todos sus seguidores debido a que este miércoles 29 de agosto reapareció en Venga la Alegría y compartió una triste noticia. El reconocido actor confesó que se tuvo que divorciar recientemente, luego de que su ex lo descubriera siendo infiel.

Se trata de Carlos Bonavides, quien ha sido parte de exitosas telenovelas del Canal de Las Estrellas como Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella, entre otras. Aunque gozó de gran fama y ganó miles de pesos, el mexicano acabó en la calle luego de gastarse todo su dinero durante su etapa de adicciones. Carlos aseguró que vivió como "pordiosero" ya que no tenía dinero ni para comer.

Carlos Bonavides niega estar en la quiebra

Semanas atrás se especuló que Carlos nuevamente estaba sumido en una crisis económica, debido a que circuló un video donde él aparecía pidiendo que lo contrataran para dar su shows en fiestas privadas. Tras volverse viral la noticia de sus problemas financieros, hace algunas horas el intérprete de 'Huicho Domínguez' reapareció ante las cámaras del programa Venga la Alegría y desmintió que tenga un tema económico.

Yo anuncié que tengo un show y todo mundo dijo 'está en bancarrota, está en la pobreza' y no señores".

Don Carlos aclaró que vive modestamente pero aclaró que no le falta el dinero para comer y cubrir sus necesidades básicas. Posteriormente, el intérprete dio una triste noticia y es que tras confirmar que le había sido infiel a Jodi Marcos, quien fuera su esposa, ahora dijo que ya están divorciados: "Ya me divorcié efectivamente pero a mi familia la sigo manteniendo y no les falta nada", mencionó el actor de 83 años.

Tengo trabajo y trabajo siempre, toda mi vida he trabajado", agregó.

Finalmente, Bonavides desmintió que su exesposa haya decidido separarse de él porque estaba en crisis financiera y recordó que la razón de su ruptura fue que él la engañó: "Mi esposa es la mejor mujer que he conocido en mi vida, mi ex mejor dicho es la mejor madre, la mejor esposa, y yo fui el único culpable del divorcio", declaró el artista nacido en Veracruz.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria