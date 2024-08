Conductora de 'Sale el Sol' rompe en llanto al dar dura noticia de su padre: "Fue muy duro"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora originaria de Guatemala, Kati Zaragoza, recientemente presentó una entrevista de su vida al programa de Sale el Sol, en donde trabaja, abriendo por primera vez su corazón confesando los obstáculos de su vida y como salió de ello, reconociendo ahogada el llanto que no fue fácil y menos al dar una dura noticia sobre su padre, destacando que "fue muy duro" como entendió todo lo que ella pasó.

Hace un par de años, siendo una joven que entraba a su etapa de adulto joven, Kati tomó la decisión de venirse a la Ciudad de México para alcanzar sus sueños de ser una conductora en la televisión, sin imaginarse que poco después estaría en una de las más grandes empresas televisivas, cumpliendo con su anhelo pese a todas las trabas que su propia madre le puso. Actualmente, goza de gran popularidad y junto a Joanna Vega-Biestro, Ana María Alvarado y muchos más, se encuentra conduciendo Sale el Sol.

Pero, no solo ha logrado el éxito profesional en México, sino que esto ha logrado acercarla un poco a sus padres, confesando en Imagen TV que su madre le pidió perdón por dudar de su capacidad, mientras que por su parte, pudo armarse de valor parta enfrentar a su padre, sanando varias de las heridas emocionales ocasionadas por este: "Lo tuve que sentar y hablarle desde el amor y decirle 'oye, la pasé muy mal y tuve que asumir responsabilidades que no me tocaban, te tocaban a ti, y te siguen tocando pero te haces loco'

La colega de Gustavo Adolfo Infante, ahogada en llanto tomó la fuerza para expresar que aunque sigue siendo compleja su relación, se han acercado más, pues su progenitor aunque al principio no le hacía mucho caso al respecto, poco a poco fue aceptándolo y lentamente se van acercando un poco más: "Para mi papá, me acuerdo que fue muy duro, como que no lo quiso entender, pero de a poquito sí iba queriéndome mostrar afecto para hacerme ver que aquí está".

Finalmente, volviendo a romper en llanto, Zaragoza ante las cámaras le dio un mensaje a su niña interior, en el que expresó que era momento de que se creyera que tenía mucha capacidad para salir adelante y hacerse de un nombre reconocido en el mundo del espectáculo: "Lo estamos logrando, que confíe mucho en ella porque a veces no lo hace, porque a veces se achica a las demás personas y ya no quiero hacer chiquita, porque sé que puedo hacerlo mejor".

