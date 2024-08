¿Embarazada? Irina Baeva, emocionada, da inesperada noticia tras ruptura de Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida actriz de origen ruso, Irina Baeva, sorprendió a sus millones de seguidores en las redes sociales, debido a que empleó su cuenta para mostrarse totalmente emocionada y muy feliz por la manera espectacular en que inició su fin de semana, dando una inesperada noticia que demuestra que todo mal trae un bien, tras su polémica ruptura con el galán de melodramas mexicano, Gabriel Soto, ¿será acaso que está embarazada?

Si hay alguien que en los últimos meses ha recibido golpe tras golpe en cada aspecto de su vida es la actriz de Vino El Amor, pues se le acusó de ser infiel a su pareja, de que este le puso los cuernos y hasta de haber maltrato a las hijas de Soto con Geraldine Bazán por su "inestable mal humor" en los últimos meses. Desgraciadamente, en lo laboral le ha ido igual de terrible, pues tras el estreno de Aventurera no han parado de lloverle las críticas y pedir su despido del teatro porque consideran que no tiene el talento suficiente.

Esto sin duda han causado mucho daño en la rusa que trata de evitar lo más que puede a la prensa para evitar hablar del tema y mantener su vida en privado, además de evitar más preguntas sobre el fracaso que se considera la producción a manos de Juan Osorio. Sin embargo, parece que todo esto va a cambiar y la fortuna le volverá a sonreír a la actriz de Televisa, pues a través de su cuenta de Instagram ha compartido una sorpresiva noticia que le ha revivido la ilusión y felicidad al alma, ¿se trata de un embarazo?

No, la especial y maravillosa noticia que la actriz de Papá Soltero compartió con sus millones de seguidores no es que espera un hijo del actor de Mi Camino Es Amarte o alguna reconciliación con este, sino que en realidad en cuestión de su carrera la situación a mejorado, pues de estar casi vacío el teatro Los Ángeles, el pasado viernes 2 de agosto tuvo sold out (venta completa) de los boletos, llenando por primera vez el recinto, lo que significaría que a la gente ya le está gustando lo que ve y que su esfuerzo y preservetancia sirvieron.

Dicha noticia vino acompañada con una fotografía de ella caracterizada como su personaje en la puesta en escena, 'Elena Tejero', en el que ya no es una niña inocente que busca alcanzar el éxito, sino que ya es una mujer que baila para ganarse la vida traes caer en las garras de una proxeneta. Cabe mencionar que ante esto, no ha dicho nada y la prensa aun no la ha captado, pero sin duda la actriz rusa demuestra que se encuentra muy orgullosa de ella misma con este radical cambio.

Irina dice que hubo sold out en Aventurera. Instagram @irinabaeva

