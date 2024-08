¿La corren? Tras drama con Adrián Marcelo, conductora abandona 'La Casa de los Famosos'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida y querida conductora argentina, Cecilia Galliano, sigue siendo foco entre los millones de espectadores de Televisa, pues ya van dos días seguidos que esta abandona las galas de La Casa de los Famosos México, lo cual parece ser sospechoso, debido a que sucede a pocos días de que se viera envuelta en el polémico drama de Adrián Marcelo y su comentario xenófobo, ¿acaso lo corrieron?

Hace dos semanas que se dio inicio a la segunda temporada del reality show de Televisa y los escándalos por supuesto que han estado con todo, especialmente con el presentador regiomontano de Multimedios, el cual ha hecho comentarios muy desafortunados que despertaron la ira de muchos, como la ocasión en la que nominó a Briggitte Bozzo dando la razón de que es porque le roba la oportunidad a un mexicano de trabajar.

Ante este hecho, Galliano, que es de origen argentino, se tomó muy personal estas razones y no dudo en arremeter en su contra, afirmando que nadie le roba nada a nadie, que las personas ya sean mexicanas o extranjeras, consiguen oportunidades por su talento no por su nacionalidad, a lo que Marie Claire Harp estuvo de acuerdo y aseguró que debía de cuidar sus palabras con estas declaraciones que son delicadas y 'El Borrego' Nava expresó que pasó una línea en la comedia.

Y ahora, a una semana de esta situación, la actriz de novelas como La Desalmada, ha llamado la atención que van dos ocasiones en las que no se presenta en las galas al lado de Mauricio Garza, sino que en su lugar se encuentra la actriz de origen venezolano, Marie Claire. Hasta el momento se desconoce la razón de que Galliano no vaya a las galas, pues no ha salido a dar explicaciones al respecto, pero se espera que pronto informe los motivos.

Ante este hecho, mediante la cuenta social de X, anteriormente conocido como Twitter, del periodista Hugo Alexander Maldonado, que informó al respecto, dieron algunas teorías, en las que destacaron que sería por culpa de que Gomita iba a salir en los siguientes días y otra que estaría enferma: "Es que ya va salir gomita y no quiere que le robe otro anillo" y "La última vez que se le vio dejó el programa temprano y dijeron que había vomitado".

Fuente: Tribuna del Yaqui