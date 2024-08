La dieron por muerta: Tras 19 años vetada de Televisa y sufrir dura muerte, actriz vuelve a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien fue vetada de Televisa hace más de 19 años y que sufrió una devastadora muerte, dio una agradable sorpresa a todos sus admiradores y fans debido a que la mañana de este sábado 3 de agosto reapareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana. La reconocida artista mexicana fue madrina del matutino, que este día estrenó su nueva temporada.

Se trata de la querida María Antonieta de las Nieves, quien es mejor conocida por su personaje de La Chilindrina, mismo que alcanzó fama internacional gracias al programa El Chavo del 8. Además, la comedianta formó parte del exitoso Chespirito, donde se mantuvo al aire desde 1971 hasta que fue sacado del aire por problemas con los derechos de autor. La actriz nacida en el estado de Nayarit desde hace más de 20 años ha estado en pleito con Televisa por las regalías de El Chavo del 8.

No obstante, De las Nieves no solo incursionó en este programa de comedia, ya que también obtuvo fama por su participación en entrañables melodramas como Senda prohibida, Mundo de juguete, Preciosa, Sueños y caramelos, entre otros. La primera actriz, quien fue dada por muerta hace algunos años, vivió un difícil momento cuando falleció su esposo, Gabriel Fernández, al grado de que cayó en depresión.

'La Chilindrina' fue vetada de Televisa

Tras alejarse por completo de la televisión y enfocarse únicamente en sus shows y el teatro, durante la mañana de este sábado María Antonieta apareció en TV Azteca como madrina de VLA: Fin de Semana. La reconocida estrella brindó una entrevista exclusiva al conductor Pedro Prieto para el podcast del matutino, donde contó con emoción que en la actualidad se está dando un espacio para descansar y sin hacer nada.

No obstante, aclaró que en breve arrancará una gira por México y algunas partes del extranjero con la obra de teatro Los huevos de mi madre. Asimismo, explicó que no está retirada y solo es que decidió no realizar espectáculos con su aclamado personaje: "Está un poco difícil, los espectáculos que yo hacía con 'La Chilindrina' ya no los haré, el personaje solo estará para meet and great", contó.

Pedro finalmente cuestionó a la invitada sobre cómo había sido su relación con el fallecido Roberto Gómez Bolaños, a lo que ella respondió: "Fue muy buena, sobre todo al principio, fue maravilloso, estuvimos mucho tiempo juntos, pero con mucho cariño siempre".

Fuente: Tribuna