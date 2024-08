Murió madre de actor de Televisa en avionazo tras secuestro; así fueron últimos momentos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desgraciadamente la talentosa actriz Guadalupe 'Lupita' Pallás Téllez, que es mayormente conocida como la madre de Jorge Ortiz de Pinedo, tuvo un trágico final, pues ella al lado de su hija, murió en un avionazo, después de que este fuera secuestrado por un grupo terrorista en la década de los 80's. Ha sido el mismo actor de Televisa quién se ha sincerado sobre lo sucedido en sus últimos momentos, conmocionando a miles.

Corría el mes de noviembre del año de 1985 cuando el creador de series como Una Familia de Diez, decidió regalarles a su hermana y madre una viaje por Europa para que conocieran sus ciudades y cultura, cultivando preciosas memorias que luego compartirían con él y el resto de su familia en su regreso. Lamentablemente las mujeres no regresaron y Jorge tuvo que volar hasta Europa para reconocer los cuerpos sin vida de las mujeres más importantes de su vida.

Ahora, tras casi 40 años del trágico suceso, Ortiz se encuentra preparando junto a su hijo, que es quién propuso el proyecto, el estreno de una nueva obra de teatro, No Te Vayas Sin Decir Adiós, la cual significa mucho para él, debido a que además que marcara el fin de los escenarios para su gran amigo, Juan Ferrara, también es una historia que honra la memoria de aquellos de los que no pudo despedirse y lo lamenta.

Jorge y su madre. Internet

En su entrevista con varios medios de comunicación y reporteros, como Edén Dorantes, Jorge reconoció que el título de la obra es algo que tiene en la médula, en su vida, y que es muy importante, porque representa lo mucho que lamenta no haber podido hablar con su progenitora y hermana, destacando que dado a su trabajo y el largo viaje de ambas, llevaban una semana sin hablar y al subir a avión toda posibilidad se esfumó sin saberlo, recordando que fue secuestrado y los asaltantes las masacraron junto al avión, del cual solo sobrevivieron 30 de más de 90 pasajeros, recalcando que no pudieron decirnos adiós.

Ante este hecho, le cuestionaron al actor de La Escuelita VIP si se sentía culpable de lo sucedido, a lo que este remarcó muy seguro que "No, no, triste, culpable no, triste", mencionando que a todos les gustaría despedirse cuando sabe que a algún se amado ya le toca que se vayan y no verlo jamás. Finalmente, recordó que dejando de lados los angustiantes últimos momentos de vida de su madre y hermana, él las sigue y siempre las recordará con una gran sonrisa y riéndose, pues ambas eran muy divertidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui