Natanael Cano aparece ebrio y presume su fortuna sin tapujos: "No me ca… el pa…"

Hermosillo, Sonora.- En los últimos meses, el joven intérprete de los corridos tumbados bélicos, Natanael Cano, se las ha ingeniado para aparecer en más de un escándalo, ya sea porque es visto intentando sobornar a la Policía Municipal de Sonora, luego de que tratasen de detenerlo por conducir a exceso de velocidad en las calles de Hermosillo. Otro hecho por el que protagonizó diversos titulares fue por despedir a unos ingenieros de audio en pleno concierto, todo ello te lo informamos en su momento en TRIBUNA.

Cuando todo parecía indicar que las cosas comenzaban a acomodarse en la vida del famoso, una nueva controversia lo rodea y es que, hace aproximadamente 24 horas, el colega de Peso Pluma compartió unas historias en su cuenta oficial de Instagram, en la que se le ve en aparente estado de ebriedad presumiendo su gran fortuna. El famoso reveló que, aunque mostraba todo este exceso, esto no significaba que no estuviera agradecido con la gente que lo ha acompañado por 6 años.

Natanael Cano presume fortuna en redes sociales

La celebridad también dejó en claro que, en ese tiempo se ha esforzado mucho: “No fue fácil que llevamos seis años partiéndonos la mad… rompiéndonos el corazón, teniendo peleas con gente que queremos mucho, al final hay que sobresalir”, señaló el intérprete. Asimismo, se adelantó a sus detractores y les recordó que es consciente de que el dinero “no importa al final”, sino por el contrario, lo resaltable siempre debe ser la personalidad, las acciones de la gente y la manera en la que se enfrentan los problemas.

Finalmente, la estrella reveló que se encontraba en estado de ebriedad, lo que lo llevó a llenar una cama con billetes de varias denominaciones. El famoso declaró que quiso hacerlo porque tenía un saco lleno de dinero de una colaboración que había hecho recién; también le pidió a sus detractores que no lo molestaran, puesto él está en su derecho de hacer lo que desee: “Yo esto hice nada más porque estoy borracho, y ¿por qué no lo voy a hacer?, si lo puedo hacer, no me cag… el palo, tenía un saco lleno de dinero que me gané con mi pu… esfuerzo junto con otras agrupaciones.”

Natanael Cano presume gran fortuna en redes sociales

Cabe señalar que, a lo largo del video, Natanael Cano hizo mención con nada relacionado al concierto que tenía programado en Guanajuato, pero que terminó por cancelar. Mientras tanto, el famoso continuó presumiendo su fortuna aclarando que el dinero que tenía en la cama, eran solamente migajas de lo que agarraba “de after party” y aseguró que le encantaba lucir las ganancias que había estado obteniendo.

