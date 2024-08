Tras 5 años retirado de Televisa y sufrir inesperada muerte, filtran último adiós a Juan Ferrara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque lleva más de 5 años alejado de Televisa, en los últimos años se ha vuelto a nombrar el nombre de Juan Ferrara en todos los medios de comunicación debido a que se reportó que el histrión prepara su último adiós. Sí, el reconocido galán de las novelas está preparando su retiro definitivo de los escenarios y ya se reveló cuál será su último proyecto.

El intérprete originario de Guadalajara, Jalisco, es un actor que ha triunfado en cine, teatro y televisión. En la televisora de San Ángel formó parte de exitosas telenovelas como La Gata, Ven conmigo, El hogar que yo robé, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Valentina, ¡Vivan los niños!, Pasión, Qué bonito amor, Lo imperdonable, La Fuerza del Destino y el último fue Cita a Ciegas, en el año 2019.

Desde hace 5 años, don Juan ha preferido alejarse por completo de los reflectores y se retiró por completo de Televisa, por lo que rara vez se sabe algo sobre él. De hecho, a inicios de este 2024 se esperaba que el histrión reapareciera para hablar de la muerte de su ex, Helena Rojo, quien falleció de forma inesperada, sin embargo, él permaneció en silencio. Se sabe que Ferrara está disfrutando de su vida privada, conviviendo más con su familia e hijos.

Juan Ferrara tuvo tórrido romance con Helena Rojo (qepd)

Sin embargo, ahora se reveló que el histrión de 80 años reaparecerá por fin y será para decir adiós al teatro. Su compañero Jorge Ortiz de Pinedo compartió en una reciente entrevista con el programa Hoy que ya están produciendo la que será la última obra de teatro de Juan Ferrara: "Es una historia muy simpática, uno de mis hijos le presentó la obra y Juan de inmediato me llamó y me dijo 'he estado buscando una obra para despedirme y pienso que esta es la adecuada'", dijo el actor y productor.

Ortiz de Pinedo recordó que él tiene una gran amistad con don Juan debido a que fue su cuñado, ya que estuvo casada con una de sus hermanas: "Juan ha sido una estrella y me dice 'qué mejor para despedirme que hacer una obra que se llame No te vayas sin decir adiós', la vamos a producir mis hijos y yo, va estar mi excuñado, lo quiero mucho, sigue siendo mi cuñado", compartió don Jorge. Asimismo, dijo cómo será la despedida de Ferrara de los escenarios:

Vamos a estrenar en el teatro Rafael Soleana, el 16 de agosto, son 10 semanas únicamente y vamos a hacer una placa de 50 representaciones".

Fuente: Tribuna