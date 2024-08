Exhabitante de 'La Casa de los Famosos' exhibe que producción pasa información a Arath

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso cantante y actor, Apio Quijano, que fue uno de los habitantes de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, recientemente ha empleado sus redes sociales para quejarse de Rosa María Noguerón, por no cumplir las reglas y "arruinar el juego", pues exhibió que la producción en realidad si le estaría pasando información del exterior al reconocido presentador, Arath de la Torre.

Quijano fue parte del tan polémico y amado 'Team Infierno' de la primera temporada, donde junto a Wendy Guevara y el resto de sus colegas, casi logran llegar juntos a la gran final, quedándose a solo una semana de este objetivo. A su salida de la casa, el cantante retomó su vida normal y siguió con sus proyectos individuales, casi dejando en el olvido su participación en dicho reality show, del que no había hablado más que en pocas ocasiones.

Sin embargo, con la segunda temporada de este proyecto, en el que Adrián Marcelo junto al 'Team Tierra' ha generado una cantidad impresionante de odio en redes sociales por su terrible actual, el integrante de Kabah, ha dado en varias ocasiones su más sincera opinión de todo lo que sucede y de ciertos comentarios que hay en redes sociales, como el hecho de que supuestamente Arath recibe información privilegiada del exterior.

Según varios usuarios, el presentador del programa Hoy ha hecho varios comentarios que no podría hacer si no le dijeran cosas del exterior, como el hecho de que Ricardo Peralta habría perdido seguidores en redes sociales, pues en una conversación sobre su conducta, Arath dijo que era de seguro que perdió el apoyo de miles, entre otros detalles que alzan las alarmas entre los espectadores, especialmente de los fans de Adrián Marcelo.

Y ahora, con el hecho de que el intérprete de temas como La Calle de las Sirenas, mediante un en vivo de su cuenta de Instagram le reclamó a la producción que pase información a sus habitantes, aunque no dio nombres, todos pensaron inmediatamente a Arath, pues este señaló que arruina el juego y que no está padre porque el chiste es mostrar quién sé es, no haciendo lo que se espera por lo que pasa al exterior, afirmando que si es así que mejor entren todos con libretos.

Fuente: Tribuna del Yaqui