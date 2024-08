Filtran que Frida Sofía ratificará demanda contra Alejandra Guzmán y Enrique por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Frida Sofía despertara muchos rumores sobre su estadía en México hace un par de semanas, ahora, un reconocido presentador de Univisión ha afirmado que este motivo sí fue por un tema legal, ya que aparentemente está lista para ratificar la demanda que ya tiene desde hace un par de años en contra de su madre, la rockera Alejandra Guzmán, y su abuelo, Enrique Guzmán, que es por corrupción de menores y abuso sexual.

La cantante de temas como Ándale sorprendió a propios y extraños al aparecer en diversas fotografías junto a su familia paterna en México, a poco más de tres años de mantenerse alejada de su famosa madre, 'La Guzmán', tras denunciar a su abuelo Enrique Guzmán, por presunto abuso sexual. La visita al país de la única hija de la rockera provocó gran revuelo debido a que trascendió que, tras llegar a la capital azteca, la influencer se presentaría ante las autoridades para denunciar a la cantante sin que hasta el momento se revelara el motivo de su proceder legal.

Y a pesar de que la propia Alejandra negó en días pasados tener alguna notificación judicial al respecto, el periodista Alex Rodríguez contó en el programa ¡Siéntese Quien Pueda! que, una vez arreglada su situación migratoria, Frida aprovechará la estancia en su país natal para ratificar la acusación contra su abuelo: "Esa denuncia que pusieron en México por esos supuestos tocamientos que ella denunciaba por parte de su abuelo cuando ella era una niña, se quedó en stand-by (alto o sin moverse) porque faltaba por ratificar".

Ahora que Frida Sofía ha podido viajar hasta México, ella asegura a todo su entorno que no va a regresar a los Estados Unidos hasta que ratifique, declare y vaya con todas en esa demanda contra su abuelo que puso hace algunos años", agregó Rodríguez.

Y por si esto fuera poco, el reportero también desveló la gran incógnita sobre el proceso que aparentemente la influencer iniciará contra la intérprete de temas como Rosas Rojas, la que le dio la vida: "Sé que Frida Sofía este mes pasado se acaba de poner en contacto con una abogada de aquí, de la ciudad de Miami, muy prestigiosa, porque quiere demandar a su madre, Alejandra Guzmán, porque no le ha gustado que le haya retirado toda esa herencia, que al final la mamá ya le había quitado a la niña hace mucho tiempo".

La noticia surge a pesar de que la intérprete de Yo Te Esperaba fuera entrevistada a las afueras de la casa de su madre Silvia

Pinal, donde dijo que el pleito entre ella y su hija ya tiene varios años y se encuentra lista legalmente para defenderse de cualquier demanda: "No, ella no me llama, hace como tres años desde la denuncia, pero, pues no la he visto. Yo tengo lista mi defensa desde hace tres años, que fue todo lo de la denuncia, pero no llegó a ratificar nada, entonces así siguen las cosas", dijo al programa Ventaneando.

Asimismo, durante su encuentro con los reporteros, de TV Azteca, Televisa y otros medios de comunicación, en el aeropuerto de la Ciudad de México, 'La Guzmán aprovechó para reiterar el amor por Frida, a pesar del gran distanciamiento que existe entre ellas desde hace más de cinco años: "Quiero decir una cosa, amo mi vida… amo a mi hija también, amo todo lo que me ha dado la vida, a mi hija le mando un beso enorme, a mi hija le deseo lo mejor".

Fuente: Tribuna del Yaqui