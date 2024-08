Integrante de 'Acapulco Shore' denuncia agresión en hotel de lujo de la Ciudad de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, cuando se piensa en Acapulco Shore, en la actualidad, la gente no puede evitar pensar en los integrantes del reality show, La Casa de los Famosos México, puesto actualmente hay algunos de ellos en el concurso de Televisa; sin embargo, hay más de ellos en el exterior, tal es el caso de Isa Castro, quien por ahora se desempeña como influencer y según su denuncia social más reciente, habría sido violentada por su pareja.

Todo trascendió luego de que la famosa compartiera diversas historias en sus redes sociales, donde contara que su novio, Eduardo Majul y ella acudieron a un hotel de lujo ubicado en la Ciudad de México (CDMX), sitio en el que, presuntamente, su pareja aprovechó la intimidad de la habitación para agredirle. Los hechos habrían ocurrido durante las primeras horas de este viernes 30 de agosto.

Cabe señalar que la denuncia de la influencer resultó ser bastante impactante, sobretodo si se toma en cuenta que llegó a mostrar algunas manchas de sangre en unas sábanas. Con ironía, la famosa mencionó en su video: “Si amo a mi novia, pero… (muestra la sangre) maldito”. Luego de ello, la celebridad contó que su pareja le obsequió un anillo Bvlgari, de un valor de 22 mil pesos, para luego romper en llanto y mencionar que su pareja le habría metido cuatro dedos en la garganta.

Asimismo, la estrella del reality show de MTV hizo mención a que, durante el forcejeo, logró sacarle una imitación de un costoso reloj: “Todo est… me deja su Rolex Fake, o sea, pero eso sí, me mientras me pu… me quitó el anillo que según me regaló, que según era Bvulgari, pero este sí me lo dejó, pa que vean banda, no se confíen”, sentenció Isa Castro, quien además acusó a los empleados del hotel por dejar ir a su pareja.

Isa Castro denuncia agresión en hotel de la CDMX

Según lo dicho por la famosa, a manera de protección, los trabajadores dejaron ir a Eduardo, pero la encerraron a ella en la habitación y contactaron al a policía para iniciar con las investigaciones, hecho que la hizo molestar: “Lo dejaron salir, obvio, y ya cerraron las puertas porque híjole, no vaya a ser la de malas. Me mandaron a toda la policía, pero sí el cab… ya se fue, ya logró irse después de que me floreó la boca, me floreó los ojos, ay no qué desgracia, la verdad”, indicó.

