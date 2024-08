Itatí Cantoral da mensaje a Mayrín Villanueva tras supuesta reconciliación con Eduardo Santamarina

Ciudad de México.- La famosa actriz Itatí Cantoral ha estado en todos los medios de comunicación en la última semana, debido a que surgieron fuertes rumores sobre una supuesta reconciliación sentimental con su primer esposo, Eduardo Santamarina. Luego de que esta noticia circulara por toda la prensa, fue la misma villana de telenovelas quien afrontó los rumores de su vida sentimental y envió un fuerte mensaje a la actual pareja del actor.

En los últimos días se estuvo especulando que la actriz y cantante tenía intenciones de querer regresar con Santamarina, pese a que este lleva más de 15 años casado con la guapísima actriz Mayrin Villanueva. Con el fin de aclarar esta situación, la estrella de Televisa aprovechó el encuentro que tuvo con reporteros poco antes de la presentación que ella y su hermano José tuvieron en el Lunario del Auditorio Nacional.

Eduardo Santamarina ¿Fue infiel? Ex de Eduardo Santamarina hace dura declaración y manda recadito a Mayrín Villanueva

Mientras charlaban con los medios, José comentó: "Y la verdad, pues dales la noticia que vas a regresar, pero no con Carlos, sino con Eduardo Santamarina". Acto seguido, la villana de las telenovelas como María Mercedes aclaró que en realidad a ella le interesa Villanueva: "¡Ahhh!... No, con Mayrin. Soy team, pero... Mayrin". Luego una reportera le mencionó que los halagos que anteriormente le envió a la esposa de Lalo se hicieron muy virales.

Por lo cual, Itatí bromeó con la posibilidad de iniciar algo con su colega actriz, aunque lamentó que está casada con Eduardo: "Sí, soy Team Mayrin. Eso sí es cierto, ¿eh? Sí, soy Team Mayrin. La quiero mucho. Si no se hubiera casado igual y lo estaríamos pensando".

Y como las bromas con los medios continuaba por parte de los intérpretes, hasta el María Itatí resultó implicado entre las supuestas nuevas parejas de los hermanos. "Estamos muy contentos porque gracias a Dios José ya regresó con Carlos, el papá de mi hija", expresó la exconcursante de MasterChef Celebrity México, desatando las burlas de todos. Inmediatamente, José añadió:

Te dije que (lo contaras) hasta la segunda canción, ¿qué te pasa? No mira, yo les puedo decir que yo una semana con Itatí, ¡qué bárbaro! Eso de que ser amigos y novio-amigos y todo eso".

No es cierto. Estoy totalmente soltera. No me vayas a espantar aquí al de la cámara", aclaró Itatí