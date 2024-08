Lo perdió todo: Tras años en adicciones, actor hace dura confesión y estremece a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que perdió todo y se vio en un momento de suma oscuridad tras años de adicciones, ahora el reconocido actor de melodramas, Armando Araiza, acaba de emplear sus redes sociales para sincerarse ante sus fans y hacer una dura confesión con respecto al alcoholismo y muchos aspectos claves sobre la rehabilitación, estremeciendo a Televisa y sus fans por sus palabras.

Tal y como sucedió con su difunto padre y su hermano, Raúl 'El Negro' Araiza, y muchas otras grandes celebridades, Armando llegó un momento de su carrera en la que entre más tenía, más se hundía en los vicios, bebiendo sin control, a diario e incluso probando las drogas, que lo hicieron perder casi todo, como le sucede a todos los que caen en estas adicciones. Por fortuna, el actor logró rehabilitarse y tener más de una década sobrio hasta el día de hoy, reconociendo que ha sudo una lucha muy complicada.

Es precisamente a raíz de eso que Armando empleó su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para compartir fuertes y significativos mensajes para aquellos que se encuentran sumidos en estos graves problemas y para los que luchan por no tener una recaída, como que para dejar de beber solo se debe de querer en verdad sanar: "Dejar de beber no es para quien lo necesita, se llenarían estadios de gente que lo necesita, es para la gente que lo quiere. Nunca es tarde para comenzar a ser feliz".

De la misma manera, recalcó que él siente que para dejar de beber no es necesaria una fuerza de voluntad, sino algo más profundo y emocional, como la buena voluntad para mantenerse firme, el en verdad tener ese deseo de estar bien con uno mismo y no luchar contra uno: "El único requisito para lograr dejar de beber alcohol, no es la fuerza de voluntad, simplemente es tener el deseo, la buena voluntad, y de ahí, el milagro comienza a suceder, una recuperación mágica, extraordinaria y especial. El solo por hoy nace por primera vez y para siempre".

Finalmente, el actor de El Maleficio, compartió un fragmento de la oración que se realiza en las reuniones de Alcohólicos Anónimos: "Dios concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar el valor para cambiar las que si puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia". Cabe recalcar que Armando es un hombre que desde hace años da conferencias y pláticas sobre la salud mental y la superación de las adicciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui