Madre de Briggitte Bozzo enfrentó a Mariana Echeverría por abusiva y Televisa le advierte

Ciudad de México.- La señora Ligia Elena Arcila, quien es la madre de Briggitte Bozzo, acaba de dejar a todo el fandom de la reconocida actriz con la boca abierta y admirados, pues confesó que ella no pudo aguantar y enfrentó a la salida de La Casa de los Famosos México a la polémica actriz y presentadora, Mariana Echeverría, por todo lo abusiva que fue con su hija. Con pesar declaró que ya no puede decirle nada pues Televisa le advirtió de detenerse o habrá sanción en su contra.

La exintegrante de Me Caigo de Risa entró siendo una de las favoritas, que se pensaba que iba a ser el alma de la casa, la diversión y podría ganarse el premio de los cuatro millones de pesos. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos dentro del reality show de Rosa María Noguerón, Mariana resultó ser de las más odiadas por el público y la cuarta eliminada de la competencia. Actualmente se ha retirado del ojo público en lo que espera que pase el hate por parte del público.

El principal problema de Mariana, que la ha hecho tan repudiada, es que durante el mes que estuvo dentro del proyecto, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy estuvo constantemente atacando a la joven actriz de No Manches Frida, gritándole, burlándose de su cuerpo y su actitud, e incluso hasta peleándose por un simple mango que ni siquiera era parte del presupuesto y se lo podía comer ella sola si quería.

Ahora, después de tanto esperar y que en Cuéntamelo Ya! y en el programa Hoy le exhibieran esos momentos en los que fue abusiva con la joven a la que casi le dobla la edad, Ligia mediante un video reveló que ella en la última gala que se encontraron, no se quiso quedar callada y fue a confrontarla: "No me aguanté y saliendo del baño le dije que le iba a regalar un árbol para que lo sembrara en su jardín y se comiera todos los mangos".

Pero, desgraciadamente salió siendo regañada por la producción del programa, ya que por contrato fuera de la casa no pueden pelearse por cosas que pasaron al interior, por lo menos hasta que acabe el proyecto, declarando que le advirtieron que si vuelve a decirle algo podría dejar de ser invitada al foro ni para apoyar a su hija: "Por eso me regañaron, porque no puedes dirigirte a los participantes así. Hay cosas que se deben respetar para no generar ningún conflicto".

