Peso Pluma extraña su vida sin fama y revela cuál es el secreto para triunfar en la música

Ciudad de México.- Peso Pluma habló como nunca antes de sus anhelos y vida privada. Aunque suele ser muy reservado en este tema, en esta ocasión decidió mostrar al público una faceta que sólo las personas más cercanas a él conocen. Fue en un podcast en el que él se sintió con la confianza y libertad de desmenuzar uno de sus más grandes secretos. En compañía de Agushto Papa, el cantante confesó cuál es su perspectiva sobre la fama.

El éxito de 'Doble P' no puede negarse, pues sus canciones son las más escuchadas en México y su talento lo ha llevado a grandes escenarios, como lo fue el Coachella o en los Premios Billboard. Asimismo, su nombre ha recolectado varios reconocimientos en la industria musical. Toda la fama que sigue creciendo como espuma ha catapultado al artista a otro estilo de vida en el que se codea con grandes estrellas y disfruta de grandes lujos, sin embargo, la nostalgia también se ha hecho un lugar en el corazón de la estrella, quien admitió echar de menos su pasado.

Peso Pluma está consciente de que él eligió su ritmo actual y que trabajó para llegar a él, no obstante, también extraña aquellos momentos en los que podía salir a la calle como cualquier otro civil. Es decir, ignorado por todos en actividades tan cotidianas como lo es ir a una taquería a cenar. Por otra parte, reconoció que el haberse vuelto famoso a tan corta edad le ha dejado valiosas enseñanzas, entre ellas "identificar quién sí está contigo por quién eres y no por lo que te has convertido".

Extraño salir a la calle sin que nadie me conozca, extraño ir a los tacos, ¿me entiendo? (sic) Muchas cosas, güey, pero son pros y cons (sic). Uno sabe que eligió esta vida y ya estamos adentro, güey, hay que echarle... ¿Me entiendes?".

Sobre el motivo por el que sus canciones gustaron no sólo al público de México, sino a nivel mundial, a diferencia de otros exponentes del género, el oriundo de Zapopan, Jalisco, comentó que su música es única. Haber innovado en sus creaciones fue un riesgo que tuvo buenos resultados. En la actualidad, aseguró que en cualquier parte del mundo va a haber al menos una persona que lo conozca.

Pues porque hicimos la diferencia, creo que somos únicos. A la gente del mundo le gustó el proyecto, le gustó la onda, güey, y eso es lo más bonito, güey, que si tú vas en cualquier parte del mundo, va a haber un mexicano que te diga que escucha a Peso Pluma".

Por último, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del artista, habló sobre el accidente que tuvo en una de sus presentaciones, en la que se fracturó el tobillo. Este percance lo hizo enfrentarse a una gran preocupación, puesto que tenía por delante una gira por Estados Unidos con la cual tenía que cumplir.

Pues a mí lo que me encanta hacer en el estadio, ustedes saben que yo voy a andar de arriba para abajo, a andar brincando, meterme con la gente, conectar. Y pues esta vez quería ver ¿cómo lo íbamos a hacer? Entonces tenía ese nerviosismo, esa intriga".

Fuente: Tribuna Sonora