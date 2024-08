¿Se divorcian? Acusan a Jorge Salinas de alcohólico y Elizabeth Álvarez da contundente noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días el nombre de Jorge Salinas se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que supuestamente fue captado pasada de copas en pleno aeropuerto de la Ciudad de México. Luego de que los medios difundieran la noticia de que nuevamente estaría pasando por alcoholismo, fue su esposa Elizabeth Álvarez quien dio la cara a los reporteros y compartió una contundente respuesta.

En días pasados reporteros del programa Venga la Alegría y otros medios difundieron una grabación en la que el galán de Televisa presuntamente aparece con una actitud extraña, y es claro que arrastra las palabras para hablar. Además, pidió a los reporteros que se identificaran pese a que en el micrófono estaba el logo de sus respectivos empleos: "¿Para qué medios trabajan ustedes? saludos a todos los de ese programa", dijo Jorge.

Aseguran que Jorge Salinas dio entrevista pasado de copas

Tras ser víctima de crueles comentarios y rumores sobre una nueva adicción, la actriz Elizabeth Álvarez despejó sospechas y mencionó que de ninguna forma su esposo tiene una recaída en este vicio: "No es cierto, ese día veníamos juntos, mi esposo, mis hijos y yo, Jorge se fue con ustedes la prensa y nosotros pasamos de lado", mencionó la villana de melodramas como La Herencia y El Vuelo de Victoria.

Frente a las cámaras de VLA, la intérprete del musical Perfume de Gardenia explicó que no debería ni siquiera de tomar en cuenta estos chismes, pero decidió hablar por respeto a su familia: "Uno no tiene que andar aclarando eso pero para que no se malinterprete, eso es totalmente mentira", contó Elizabeth, quien ha estado casada con Salinas desde hace 13 años y han superado fuertes rumores como infidelidades y adicciones.

Finalmente, Álvarez mencionó que el rumor de que su esposo otra vez estaba hundido en el alcohol surgió por la ociosidad de los medios, ya que no tenían fundamentos para inventar tal chisme: "Mi amor, es que entiendo que cuando no hay mucha nota pues hay que hacer cosas, cuando es verdad uno sale y da la cara, pero me atrevo a aclararlo porque venía conmigo y con mis hijos, y por respeto puedo decir que es mentira".

Fuente: Tribuna