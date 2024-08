Se volvió hombre: Tras pleito en 'Hoy', actriz de Televisa llega a 'VLA' y da triste noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de novelas, quien habló pestes de Andrea Legarreta y que presuntamente fue vetada del programa Hoy por esta situación, nuevamente se apoderó de la atención de toda la prensa debido a que este viernes reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría, donde compartió una triste noticia sobre su ilusión de volver a ser madre.

Se trata de la talentosa cantante y actriz Sherlyn González, quien debutó en la empresa de San Ángel hace casi tres décadas, participando en exitosos melodramas como Agujetas de color de rosa, Pobre niña rica, Huracán, El juego de la vida, Clase 406, Camaleones y Amores verdaderos. Además de su enorme carrera, la estrella ha dado de qué hablar por varios escándalos, como años atrás cuando surgieron unos audios en los que aparece hablando muy mal de Legarreta.

Aunque actualmente la conductora tapatía continúa trabajando con Televisa, donde graba la novela Papás por conveniencia, este viernes 30 de agosto llegó a la pantalla de TV Azteca a través de una entrevista con reporteros de Venga la Alegría. Durante la charla, González explicó que por el momento no esté intentando convertirse en madre por segunda ocasión, luego de haberse sometido a un tratamiento meses atrás.

La actriz de 38 años confesó que, a pesar de su deseo por tener otro bebé, el tratamiento al que recurrió no dio los resultados esperados y ahora está frenada esta posibilidad: "Pues sí se me antoja, pero no se está dando. Creo que el intento de este año fue un intento importante y que de pronto dices, bueno, cuando intentas y de pronto las cosas no salen, pues uno tiene que estar enfocado en lo que sí tenemos, en que tengo un hijo perfectamente sano, feliz y risueño, increíble".

Sherlyn, quien se volvió hombre interpretando a Camilo en el reality Tu cara me suena, explicó que gran parte del motivo por el que ha decidido poner en pausa este método es debido al desgaste físico y emocional que ha padecido. "El tema de André no fue para nada igual porque esta vez iba por un in vitro y la vez pasada era una inseminación. Entonces son procedimientos totalmente diferentes, el in vitro es mucho más invasivo y se hace un in vitro porque ya estoy más grande", aclaró.

Sherlyn frenó su deseo de tener otro hijo

La estrella comentó que este procedimiento además de tener un alto costo de dinero, también mermaba su calidad de vida ya que tenía que interrumpir actividades cotidianas para poder realizarlo: "Yo me tenía que salir de la cena hasta que mis amigas me picotearan la panza, mi hermana, mi mamá. Subes de peso, la verdad es que no me fue tan grave porque pues dos, tres kilos, no estuvo tan grave", agregó.

Finalmente, la intérprete mexicana no descartó la posibilidad de tener otro hijo a través de otros medios, como la adopción, aunque por el momento se dedicará a disfrutar de su unigénito. "Si ya me voy a meter al tema de adoptar, puedo esperar a que Andrés esté más grande. La prisa o las ganas de tener otro bebé era para que crecieran más o menos juntos y que a mí como mujer me diera chance físicamente de tener otro hijo".

