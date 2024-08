Televisa, en shock: Tras sufrir inesperada muerte, Paola Rojas estremece con última voluntad

Ciudad de México.- La famosa conductora Paola Rojas de nueva cuenta dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans, ya que tras haber sufrido la inesperada muerte de su amiga Verónica Toussaint, ahora ella adelantó la que sería su última voluntad. Fue a través del reciente capítulo del programa Netas Divinas, que la exconductora de noticias compartió con la audiencia cómo quería pasar sus últimos momentos de vida.

Como se recordará, hace un par de meses el mundo del espectáculo se vistió de luto debido a que falleció Vero Toussaint tras haber estado luchando contra el cáncer durante varios años. Paola fue una de las amigas más afectadas por la muerte de la conductora de ¡Qué Chulada! y cada oportunidad que tiene para hablar de ello, no hace más que romper en llanto. Así se expresó en una reciente entrevista con Karla Díaz para Pinky Promise:

No tienes idea de las cosas tan hermosas que me dejó Verónica: los aprendizajes, las enseñanzas, y que me sigue demostrando que es lo más bonito, que ahora desde ese otro lugar donde está, me sigue mandando bendiciones", dijo al borde de las lágrimas.