'Ventaneando' invita a YosStop tras arresto; acusa a la Ley de "homicidio digital"

Ciudad de México.- Después de tres años, YosStop volvió a generar conversación en medios informativos por asuntos pendientes con la justicia. Tal como si se tratara de una película que ya vimos, circularon imágenes de la youtuber siendo arrestada. Fue en 2021 que pasó un tiempo en prisión al ser acusada de distribución de material íntimo sin consentimiento. Esta semana, la historia parecía repetirse, pero por un delito distinto.

Después de este percance, la influencer acudió como invitada especial al programa Ventaneando para explicar por qué fue detenida por autoridades de la SSC en Ciudad de México. Además, asistió acompañada de su abogado, Emilio Gómez Mont, quien tomó la palabra para complementar la narración de la creadora de contenido en Internet. El problema surgió hace unos meses, cuando una mujer levantó una queja contra Yos ante la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La presunta víctima solía ser cercana a la hermana de 'Rayito'. En seguimiento al caso, se le impuso una medida restrictiva a Yoseline Hoffman que consistía en el bloqueo de sus redes sociales públicas. Ella atendió a la sanción, sin embargo, en fechas recientes hizo uso de su perfil personal en Facebook, en que sólo tiene agregados a familiares y a amigos. Cabe destacar que la limitación sólo consideraba sus redes como influencer, mas nunca se hizo alusión a sus redes privadas.

La influencer comentó: "Se me quiere culpar por algo que hicieron terceros, yo no soy culpable del hate en redes sociales, eso siempre va a existir (...) me siento muy frustrada, amarrada, tengo miedo de cada palabra que digo". Comparó esta penalización con un "homicidio digital" que busca "desaparecer por completo". Asimismo, se dijo atemorizada de abrir otra cuenta, pues desconoce si esto podría acarrearle más consecuencias negativas.

YosStop empleó su cuenta personal para poner en venta un departamento. Frente a ello, la parte acusadora solicitó un arresto administrativo por incumplimiento a lo pactado. La defensa de Hoffman mencionó que: "nunca existieron los actos en los que supuestamente nuestra clienta violenta a la contraparte, y las medidas impuestas no solo no están previstas en dicha ley, sino que son excesivas e infundadas".

