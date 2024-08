Actriz de Televisa, harta de AMLO, llama a paro laboral por destrucción del poder judicial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y presentadora, Laura Zapata, una vez más ha demostrado que no tiene miedo al Gobierno y nunca van a silenciarla, pues de nueva cuenta se proclamó harta de AMLO y de todo lo que hace en el poder junto a Morena, estallando furiosa por leer sobre la destrucción del poder judicial, por lo que a través de sus redes sociales hizo un llamado a paro laboral para exigir el derecho de todo mexicano.

La actriz de melodramas como María la del Barrio no ha tenido reparo alguno en demostrar que es una fiel detractora de Andrés Manuel López Obrador y siempre ha afirmado en sus redes sociales que quiere acabar con el país, que es un "pend..." y muchos otros adjetivos calificativos con los que lo insulta. Y ahora, hace un par de horas que reafirmó su postura haciendo un llamado con los mexicanos en su contra.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, se encuentra completamente indignada por el hecho de que el presidente y todo el equipo de Morena está tratando de eliminar el Poder Ejecutivo, dejando solo el Judicial y Legislativo, disminuyendo a su vez los requisitos para poder ser juez. Esto implicaría un gran retroceso en la justicia mexicana, y muchos abogados han salido a declararse en contra, afirmando que no conviene hacer eso, pues vulnerarían aún más los derechos de los ciudadanos, por lo que Laura se ha mostrado furiosa de la inacción de tantos mexicanos.

Escucho las noticias y no puedo creer lo que está pasando en México: la sobre representación, la desaparición de los organismos autónomos. La destrucción del poder judicial… Pero me asombra aún más la parálisis de los millones, si millones, de mexicanos que rechazamos cada una de estas acciones y sin embargo no hacemos nada, absolutamente nada", exclamó.

Ante este hecho, la juez de Music Battle, declaró que sí hay algo que se pueda hacer, pidiendo a sus miles de seguidores a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, que alcen la voz, que tomen medidas drásticas como un paro laboral, pues es mejor perder un día de salario que años de justicia: "Y me dirán, ¿pero que podemos hacer? Pues movernos, actuar. Es obvio que las marchas, movilizaciones, etc. si bien han generado ruido, al final no han servido de gran cosa. Sé que esta idea puede parecer una locura, pero yo al menos lo intentaré: sigamos el valiente ejemplo de jueces, magistrados, dictaminadores y todos aquellos empleados y trabajadores del poder judicial, y hagamos un Paro a nivel nacional".

La exparticipante de Top Chef VIP, declaró que habría que cerrar escuelas, comercios y negocios, ya sean chicos, medianos o grandes, restaurantes en el que los dueños no estén de acuerdo con el "desastre" que está pasando, afirmando que entiende que puede doler el perder un día de salario o que tal vez se pierda ganancias, pero que eso no se compara al dolor cuando se quiera pedir ayuda y no se pueda porque ya no queda nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui