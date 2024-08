"Borracha drogadicta": Amiga de Alejandra Guzmán expone lo peor de la hija de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de todo el drama por el que pasa su familia, ahora, Alejandra Guzmán se enfrenta a un escándalo personal por aparecer ebria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues a raíz de ello, Kenny Avilés, quien fue su mentora en el rock y gran amiga, recientemente en una entrevista afirmó que sigue siendo una "borracha y drogadicta", además de que expuso la peor cara de la polémica hija de Silvia Pinal.

La intérprete de temas como Rosas Rojas, desde que nació ha estado en el centro del ojo público, pues al provenir de dos de las más grandes figuras del mundo del espectáculo como lo es la última 'Diva del Cine de Oro' y una de las leyendas del rock vivientes de México, Enrique Guzmán, reporteros y público se han interesado en su vida, desde su aspecto profesional, siguiendo los pasos de sus famosos padres, hasta de su vida personal.

El seguir día a día sus movimientos, la creadora de temas como Yo Te Esperaba ha demostrado que es una mujer de carácter fuerte, protagonizando peleas con reporteros de Chisme No Like, o en su pasado hacer desfiguros bajo los efectos del alcohol. Y aunque muchos creían que con la edad todo eso cambiaría, la realidad es que o fue así, ya que hace un par de días fue captada por reporteros al llegar ebria al aeropuerto de la Ciudad de México.

Ante esta polémica situación, reporteros le cuestionaron que pensaba a la vocalista de la banda Kenny y Los Eléctricos al respecto, la cual fue la mentora de Alejandra en sus inicios en el rock y de la que terminó muy peleada. Por su parte, Avilés con el humor tan calmado que maneja y siempre siendo sincera, reveló que por supuesto que no le sorprendía el ver la manera en que arribo al país, asegurando que ella "siempre ha sido borracha y drogadicta", que no era algo nuevo ni una novedad, señalando que no tiene nada de malo y pues cada quien era feliz como sea.

Pero, lo que sí lo ve mal, es el hecho de que haya expuesto a Apolo Guzmán Laguna en la manera en que lo puso, señalando que el menor no tenía la culpa de nada y menos de los errores de los padres, asegurando que Luis Enrique Guzmán siempre fue un "pend..." y no le sorprende que haya sido cruel con el menor como se ha afirmado en los últimos días, declarando que su mensaje para él es que deje de ser "un pend...".

No conforme con ello, Kenny aseguró que la intérprete de Mala Hierba es una mujer que se hace la vida un conflicto sola, puesto a que el presunto pleito que tendrían es innecesario, pues por su parte no hay mala onda ni rencor no problemas, sino que Alejandra sola se lo hizo por el simple hecho de que no le gusta que ella sí sea reconocida como 'La Reina del Rock'.

Fuente: Tribuna del Yaqui