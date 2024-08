Gomita amenaza a Gala Montes con "pu..."; Poncho de Nigris dice que su familia es peligrosa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Dejando a más de uno en shock y exigiendo que hagan algo, Gomita, acaba de lanzar una fuerte amenaza sobre atentar contra la salud física y hasta con la vida de Gala Montes, por el simple hecho de que logró conquistar al hombre que a ella le gustaba, afirmando que le dará una "put...". Esta situación hizo que Poncho de Nigris saliera a afirmar que la influencer no está bromeando, confirmando que su familia es peligrosa y hasta señaló que teme que le hagan algo.

Una vez más las amenazas se hacen presentes dentro de La Casa de los Famosos México, debido a que después de la fiesta temática del pasado viernes 30 de agosto, Araceli Ordaz, nombre de Gomita, ante todo el team 'Tierra', mientras se preparaba para dormir, declaró que Gala era una "per..." y que después de haberla humillado al besarse con Agustín Fernández estaba muy molesta y ya iba a dejarse de cosas y ahora sí la conocerían.

Pero eso no fue todo, pues después de insultar a la actriz de Vivir de Amor, aseguró que iba a darle una verdadera "put...", que ella no tenía corazón y lo constaba su familia con los que no ha tenido piedad al momento de tirarles "mier..." por haberla herido, haciendo referencia a su padre, Alberto Ordaz, asegurando que es un peligro para sus enemigos y que si salía el domingo 1 de septiembre, se encargaría que afuera le pasaran cosas malas y si se quedaba, adentro le haría la vida imposible.

Aunque siempre existió una rivalidad entre la expresentadora de Sabadazo y la famosa estrella de melodramas como La Mexicana y El Güero, nunca antes había amenazado con hacerle daño físico o poner en riesgo su vida como le estaba diciendo a Adrián Marcelo y todos los que estaban presente en el cuarto, que la escucharon hablar como si solamente estuviera hablando del clima e incluso alentándola a meterse en su cabeza.

Ante esta situación, que muchos dicen era solo porque estaba ebria, el creador de temas como La Cobra y Autogol, aseguró que él no se ha metido mucho con el tema de Gomita, porque sabe bien que en realidad proviene de una familia peligrosa que aunque él tenga cuatro escoltas sabe que sí podrían encontrar la manera de hacerle daño, por lo que no quiere meterse con nadie, incluso le mandó un saludo especial a Lapizito, hermano de la exintegrante del Hotel VIP, demostrando que en realidad ella no está jugando con sus amenazas.

Fuente: Tribuna del Yaqui