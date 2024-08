La sacaron del clóset: Tras 13 años en Televisa, actriz llega a 'Hoy' y confiesa sus preferencias

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa hace 13 años, de nueva cuenta se apoderó de la atención en las redes sociales y medios de comunicación debido a que este viernes 30 de agosto reapareció en el programa Hoy dando una entrevista exclusiva, en la que habló sobre sus preferencias luego de que semanas atrás otra artista la sacara del clóset.

Se trata de la guapísima Bárbara Islas, quien presuntamente tuvo un tórrido romance con Gala Montes, misma que compartió esta información pocos días antes de ingresar al reality La Casa de los Famosos México. Islas comenzó a trabajar en la empresa de San Ángel desde 2011, cuando actuó en el melodrama Una familia con suerte y luego se unió a exitosas novelas como Amores Verdaderos, Mi marido tiene familia, Soltero con hijas, Fuego ardiente y Contigo Sí.

Recientemente la actriz originaria de Puebla dio una entrevista exclusiva al reportero Ricardo Escobar, quien transmitió la plática en la reciente emisión de Hoy. Como era de esperarse, el comunicador cuestionó a Bárbara sobre el escándalo que provocó su presunto amorío con Gala y ella respondió de forma contundente: No le interesan las críticas que hay en las redes por esta situación y tampoco se siente afectada por la misma.

Gala Montes sacó del clóset a Bárbara Islas

La también conductora del programa Cuéntamelo YA! explicó que aunque nunca había estado en un chisme, la polémica con la integrante del Team Mar no la sacó de sus casillas: "En este medio yo no estaba acostumbrada a las polémicas, pero bienvenidas sean. Me di cuenta que tengo que estar muy en mi centro para que estas cosas no me desestabilicen", mencionó Bárbara y aseguró que piensa llevar la fiesta en paz cuando Gala salga del reality.

Es una situación complicada porque es una persona que admiro mucho, que quiero mucho; la gente lo sabe, le brindé toda mi amistad, todo mi cariño. Claro que estoy lastimada, claro que estoy dolida... he puesto escenarios en mi cabeza, pero Bárbara no es rencorosa, yo siempre estaré abierta a la plática, al saludo", añadió.

Finalmente, Islas compartió que Gala comenzó a cuidar su salud mental debido a que ella la llevó a buscar ayuda, resaltando la estrecha relación de amistad que tuvieron antes de su supuesto amorío: "Ella habla mucho de salud mental, de hecho yo fui la que en su momento la llevó con un psiquiatra, con una psicóloga y lo haré siempre, siempre apoyaré a la gente porque yo sé lo que se siente. La ansiedad es horrible, la depresión es muy fuerte", confesó la actriz.

