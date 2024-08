¿Luto en Televisa? Hallan cuerpo de actor de telenovelas; sufrió un paro y murió a plena luz del día

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Revelan nueva información acerca de la muerte de un reconocido actor de telenovelas, quien fue reportado sin vida apenas este pasado lunes 26 de agosto. Se trata de Julián Ortega, querido actor español que si bien era conocido en Televisa o TV Azteca, participó en varias telenovelas y series españolas como Élite, Gran Hotel, Las Chicas del Cable y Velvet. Luego de asegurarse que había perdido la vida ahogado, ahora filtran una nueva versión acerca de su lamentable deceso.

Y es que autoridades habían informado en un principio que el histrión de 41 años había muerto ahogado en la playa de Zahora en Barbate, ubicada en la provincia de Cádiz, España, sin embargo, aclaran qué fue lo que en verdad sucedió. De acuerdo con el portal The Olive Press, revelan que en realidad el actor "se desplomó repentinamente" en esa playa cerca de las 17:30 horas de la tarde el pasado domingo.

Julián Ortega (QEPD)

Salvavidas y elementos de seguridad del lugar confirmaron que Julián estaba en la orilla al momento de su desmayo y no al interior del mar. El desplome se debió a un paro cardiorrespiratorio y aunque servicios de emergencia habrían intentado revivirlo, fue en vano. "Los paramédicos pasaron hasta media hora intentando reanimar al artista, pero fue declarado muerto en el sitio", señaló The Olive Press en su sitio web, aclarando que su causa de muerte no fue ahogamiento como se había dicho inicialmente.

De acuerdo con más informes que proporcionaron, paramédicos actuaron "rápidamente" y acudieron a un desfibrilador para reanimarlo, sin embargo, no lo lograron y el histrión murió frente a bañistas del lugar quienes quedaron en shock. La inesperada muerte del hijo de la también actriz Gloria Muñoz dejó impactado al espectáculo español. Luego de notificarse su muerte, colegas del espectáculo lloraron su partida tan inesperada y le dedicaron conmovedores mensajes para darle el último adiós.

Como se recordará, Ortega se destacó en el teatro, cine y televisión, participando en exitosos melodramas y series como 7 vidas, Gran Hotel, La que se avecina, Velvet, Las chicas del cable, Élite y El Pueblo. Apenas unos días antes de su muerte, el actor fue captado junto a su famosa madre cuando estaban presentando una nueva temporada de la obra Ira, la cual él escribió. También actuó en otras puestas en escena como Mestiza, Bodas de sangre y Zenit.

