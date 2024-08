Pepe Aguilar hunde a Nodal y filtra que él pagó toda la boda de Ángela: "Me chin..."

Comparta este artículo

Bogotá, Colombia.- Hace poco más de 1 mes, los medios de comunicación se estremecieron con la noticia de que Christian Nodal y Ángela Aguilar habían contraído nupcias apenas unas semanas después de confirmar a través de una revista de socialité que estaban en una relación amorosa, lo cual desató un gran escándalo en el mundo de la farándula, ¿la razón? El forajido no tenía ni tres semanas de haber terminado su romance con la madre de su hija, la rapera Cazzu.

A raíz de esta situación la gente se cuestionó qué tan de acuerdo se encontraba Pepe Aguilar con toda esta situación, a lo que el cantante de éxitos como Credo y Por mujeres como tú ha evitado hablar de manera directa, pero sí que ha dejado en claro que apoya a su hija contra viento y marea. Incluso, durante su fiesta de cumpleaños, se aseguró de compartir diversos videos en los que se ve a yerno y suegro convivir de manera amena.

Pepe Aguilar confirma que fue el encargado de pagar la boda de su hija

Recientemente, Pepe acudió a brindar una entrevista a Los 40 Colombia, donde filtró un dato que dejó a más de uno pensando y es que, durante la ronda de preguntas y respuestas fue cuestionado sobre si él había sido el encargado de pagar la boda de su retoño con Nodal, dado a que en México existe la tradición de que debe ser el padre quien pague la boda de la novia y dado a que la dinastía es una familia apegada a las costumbres mexicanas no sería de extrañar que lo hiciera.

Sin dudarlo, el hijo de Flor Silvestre declaró que no tenía mayor opción que pagar la boda y destacó que Nodal no mostró la disponibilidad de apoyarlo con los gastos en ningún momento, por lo que hubo quienes aseguraron que el forajido se habría aprovechado de la situación: “Es que no te queda de otra, yo no quería. Pues sí, me chin... ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga suegro, no quiere que le ayude con algo’, ni ma…”, destacó el creador de Jaripeo Sin Fronteras.

Pepe Aguilar se niega a decir cuánto pagó por la boda de Ángela

Como era de esperarse, la gente rápidamente comenzó a criticar al cantante de La siguiente y Ya no somos ni seremos, puesto consideran que fue un “tacaño”, pero Pepe Aguilar rápidamente lo defendió y aseguró que su nuevo hijo solo se limitó a respetar la cultura y las tradiciones, por lo que no quiso poner un centavo. Por otro lado, cuestionaron a Pepe sobre en cuánto le había salido la boda, pero él se negó a hablar del tema: “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir tequila”, declaró.

