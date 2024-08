Reportan que Silvia Pinal ya llegó a su fin y piden respeto para su "terrible" situación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de presentarse en un homenaje por sus 75 años de trayectoria, Silvia Pinal vuelve estar al centro del escándalo, debido a que un usuario en las redes sociales lanzó un polémico comentario en el que reportara que ya llegaría a su final la luz del estrellato de la primera actriz de Televisa, señalando que ya era momento de dejar de exponerla, pidiendo respeto para su supuesta "terrible" situación de salud.

Con 94 años de edad y más de siete décadas de carrera artística, la reconocida primera actriz y productora de grandes proyectos, como Mujer, Casos de la Vida Real, hace un par de días tuvo otro reconocimiento por su trayectoria en vida. Estudios Churubusco de la Ciudad de México le realizaron una ceremonia para reconocer que tenga 75 años siendo una de las mejores artistas que ha visto México en toda su historia, con participaciones en grandes películas como Viridiana.

Como era de esperarse, varios medios de comunicación, como Sale el Sol, el programa Hoy y demás, estuvieron presentes grabando el momento y tomando fotografías del especial momento para la 'Diva del Cine de Oro' mexicano y por supuesto para toda la familia que estuvo presente apoyando a su matriarca. Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel estuvieron en todo momento al lado de su madre, y hasta le brindaron unas hermosas palabras que la conmovieron hasta las lágrimas.

Desgraciadamente, mientras que unos aplaudían a la actriz de novelas como Mi Marido Tiene Familia, hubo otros que en redes sociales lanzaron severas críticas a la familia por llevar a Silvia al evento público. Un usuario de X, anteriormente conocido como Twitter, declaró que: "El ocaso de una estrella... Ya no la exhiban por Dios, respétenla", haciendo alusión a que ya su luz se había apagado y no deberían de llevarla a este tipo de eventos donde supuestamente demuestran que su salud estaría en terribles condiciones.

Hasta el momento, la madre de Stephanie Salas y la intérprete de temas como Rosas Rojas, hasta el momento no se han pronunciado por este tipo de comentarios, pero otro usuario se tomó la libertad de defender a Silvia de estas palabras, afirmando que no porque ya sea de la tercera edad, significa que deban tenerla encerrada: "Ningún ocaso, Silvia es la estrella más importante de México. Su trayectoria, logros y trascendencia a lo largo de las décadas ya están como legado artístico del país. La vejez no es algo que se tenga que esconder o deba avergonzar".

Fuente: Tribuna del Yaqui