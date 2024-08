Sin trabajo y funados: Productor de novelas revela veto de Televisa a Adrián Marcelo y Sian

Ciudad de México.- Tal parece que no solo están funados en redes sociales, sino que se van a quedar sin trabajo, los tan polémicos artistas, Sian Chiong y Adrián Marcelo, pues el muy reconocido productor de novelas, Juan Osorio, fue muy contundente al asegurar que al menos en sus foros, ambos se encuentran vetados de Televisa, recalcando que su comportamiento ha sido inaceptable.

A lo largo de lo que ha durado La Casa de los Famosos México, en varias ocasiones el público se ha unido para exigir la salida de dos celebridades de la casa, aunque nunca fueron tomadas en cuenta, y esos fueron precisamente el presentador de Multimedios y el originario de Cuba, dado a sus comportamientos que son considerados un peligro para las mujeres dentro del reality show. Ambos han sido señalado de acoso por tocamientos indebidos a las chicas y en más de una ocasión amenazan con hacer daño físico y mortal a las del team 'Mar'.

Es precisamente por estos motivos que el productor de melodramas como Mi Corazón Es Tuyo acaba de negar rotundamente darles trabajo en teatro o la empresa San Ángel a estos personajes, destacando que son "seres humanos malvados" que no han hecho más que hacer cosas inexcusables que van más haya de un juego. Esto se dio durante una entrevista con Shanik Berman, Karla su hija y Maryfer Centeno, quienes le señalaron que por lo menos Sian está seguro que le dará algún protagónico, pero este recalcó que jamás, y no solo por sus declaraciones nefastas, sino por escupir a la comida.

En la vida. No puede haber una gente tan malagradecida, que escupe a la comida, eso no se puede hacer. Eso no se lo puedes perdonar a nadie. Así como hay lindos mexicanos, lindos cubanos, hay cubanos de que son insoportables", exclamó Juan.