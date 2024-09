¿Vetado de Televisa? Poncho de Nigros exhibe acoso de Sian en 'LCDLF' y lo regañan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que fue uno de los invitados a la gala del viernes 30 de agosto, Poncho de Nigris empleó sus redes sociales para revelarle a sus fans que lo regañaron en Televisa y posiblemente no se le vea en más galas, debido a que exhibió el acoso que realiza el polémico cubano, Sian Chiong, dentro de La Casa de los Famosos México entre sus compañeras, ¿acaso fue vetado del proyecto?

No cabe duda que el actor de novelas como La Mexicana y El Güero ha tenido un muy desafortunado paso por el polémico reality show de la empresa San Ángel, debido a que ha hecho una serie de comentarios muy desafortunados sobre los cuerpos de varias de sus compañeros en el programa, como Briggitte Bozzo, además de que en los últimos días ha despertado la indignación de miles al viralizarae los momentos en que nalguea sin su consentimiento a sus compañeras y escupirle a su comida.

Pero, aunque estas acciones están siendo muy criticadas en las redes sociales, la producción de Rosa María Noguerón no se ha pronunciado al respecto y nadie ha comentado al respecto en las galas o los programas, hasta que el regiomontano se presentó a la gala del pasado viernes 30 de agosto, en el que literalmente dijo que Sian la tendría muy difícil al salir por sus acciones, afirmando que: "Corre peligro Sian porque después de escupir la comida y nalguear a las chavitas la tiene complicada".

El que el creador de temas como La Cobra y Autogol hablara de esta indignante situación para los millones de espectadores del programa, al parecer no fue muy bien recibido por los elementos de la producción, dado a que después de que se le aplaudiera que hablara "por todo el público", reveló que desgraciadamente le habían puesto un alto: "Ya me regañaron #LaCasaDeLosFamososMexico". Su comentario fue respondido con mensajes como que valía la pena por exponer esto.

Finalmente, la mañana de este sábado 31 de agosto, Poncho reveló en su cuenta de X, antes conocido como Twitter, que no sabía si volvería a participar en otra gala, y no porque lo vetaran, sino porque si no puede hablar de lo que quiere es mejor hacerse a un lado, pues no piensa ser sillenciado por nadie: "¡Buenos días alegría! Ya nos vamos a Monterrey. Ya veremos si regresamos la próxima semana. Es que si no me dejan ser dejo de ser Poncho De Nigris y no se puede. #LaCasaDeLosFamosoMx2 gracias".

Fuente: Tribuna del Yaqui