La sacan del clóset: Tras exhibir orientación, cantante habla de su amorío con Laura Zapata

Ciudad de México.- Después de que se le sacara del clóset, cuando exhibieron su supuesta verdadera orientación sexual, la reconocida cantante, Denisse de Kalafe, recientemente brindó una entrevista para el programa de espectáculos El Chismorreo, quiso aclarar de una vez por todas todo con respecto a los rumores que existen sobre su aparente amorío secreto con la polémica actriz de melodramas, Laura Zapata.

Hace un año, Zapata despertó la ira de Yolanda Andrade cuando se expresó despectivamente de ella por ser amiga de Thalía y supuestamente aprovecharse de ella. Pocos meses después, la presentadora de Montse y Joe simplemente declaró que ella le conocía muchos secretitos a Laura, como el hecho de que habría tenido apasionados romances con dos grandes estrellas, y aunque ella no dio nombres, se dijo que se trataba de la cantante Kalafe y de la hoy difunta actriz, Renata Flores.

Por su parte, la actriz de melodramas como La Gata y María Mercedes, declaró que ella no tenía porque decir si era verdad o si era mentira, debido a que ella era una actriz de primera que no iba a caer en chismes baratos y por ello no iba a darle el gusto de meterse en sus mentiras: "No voy a entrar en ese lupanar. No tengo nada (que decir). No voy a estar contestando preguntas de lupanar. Soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. No voy a adentrarme en ese basurero".

Ahora, tras varios meses de este rumor, la intérprete del famoso éxito dedicado a las madres Señora, acaba de brindar una entrevista en la que declaró que la colega de Monserrat Oliver en una mujer que sabe como vender una idea, afirmando que es la "reina de la publicidad", que solo dice las cosas para ella estar frente a cámara: "Yolanda es una gran publicista. Ella es una reina de la publicidad. Lo que sea para inventar, para que ella esté en la evidencia".

Finalmente, De Kalafe declaró que ella no tendría problema en admitir una relación con Zapata si hubiera sido verdad, pero que no fue así y que por años han sido grandes amigas, incluso declaró que las familias de ambas se conocen y hay mucho aprecio, pero eso es todo: "Laura Zapata la conozco como conozco a su familia. Conozco a sus hermanas, a su mamá. Es una buena amiga. Si hubiera sido, yo lo hubiera dicho, no tengo ningún problema. No tengo problemas de estacionamiento".

Fuente: Tribuna del Yaqui