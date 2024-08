¿Se llevan mal? Jessica Segura responde si existe enemistad con Mariana Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos nos ha dejado en dos semanas a personajes amados, como lo son Briggitte Bozzo y Karime Pindter, pero también ha dejado mal paradas a varias personalidades, entre ellas, Adrián Marcelo y Mariana Echeverría, cuyos nombres acumulan decenas de críticas e investigaciones sobre sus pasados. A raíz de ahí se han develado distintas 'enemistades' que develarían a Echeverría como una persona conflictiva.

Echeverría ha tenido discrepancias con varias personas a lo largo de su trayectoria profesional, como con Sergio Magaña y, se sospechaba que con Jessica Segura sucedía algo similar. Ahora que la estrella está en boca de todos, la actriz de 41 años fue consultada por medios de comunicación sobre el papel que ha desempeñado Mariana en el reality show.

Sobre el tema, Segura se dijo completamente ajena al programa. Mientras la prensa le contaba que la conductora se estaba volviendo uno de los personajes más odiados, las facciones de la entrevistada dejaron ver preocupación, pero enseguida contestó que no ha estado al pendiente de la trama porque su agenda laboral no se lo ha permitido. Sin embargo, deseó que en los próximos días se "calmen las aguas".

Los reporteros buscaron indagar más acerca del tipo de relación que lleva Jessica con la habitante de LCDLF, a lo que ella se limitó a decir que su trato se restringe a lo laboral. Aclaró que no es su amiga, pero que como compañera de trabajo el ambiente siempre había sido cordial y de respeto mutuo. Aseguró que se llevan muy bien "cuando estamos chambeando", pero fuera de ahí no podía agregar algún comentario en especial.

Nosotras no somos amigas. Somos compañeras de trabajo. Siempre lo he dicho y como compañeras siempre nos hemos respetado y nos llevamos muy bien cuando estamos chambeando. No es mi comadre. No sé nada de su vida, para qué te miento".

"¿Alguna vez te trató mal Mariana?, le cuestionaron. Jessica evitó dar un "sí" o un "no" claros. Por el contrario, desvió el tema al decir que prefería no entrar en esas cosas y que en vez de ello optaba por cargar su energía con vibra bonita, "pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, echarme un buen vinito". Agregó que no va con su estilo tirarle hate a los demás y lamentó que los detractores de los concursantes del programa de moda se aprovecharan de esta situación para hablar mal de ellos.

