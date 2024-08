Andrea Legarreta se convierte en la burla de X por el 'Lunes Negro'; hasta le hacen memes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nadie puede negar que Andrea Legarreta es una de las estrellas de televisión más reconocidas de México y es que, en más de dos décadas, la famosa se ha mantenido vigente gracias a su gran trabajo como conductora de Hoy, programa de revista matutino de Televisa; sin embargo, al estar frente a un show por tanto tiempo puede provocar que, en alguna ocasión, la gente cometa errores garrafales.

Como todos saben, este 5 de agosto, en X se encuentra la tendencia de el Lunes Negro, por lo ocurrido el 19 de octubre de 1987, cuando el mercado de valores de Nueva York se desplomó, lo que ocasionó la mayor perdida porcentual diaria de la historia. Como algunos sabrán, en este 2024, la bolsa de Japón cayó cerca de 14 puntos, lo que ha creado pánico en el mercado puesto se estima que Estados Unidos podría entrar en una recesión, lo que llevaría a un colapso a nivel mundial.

Este tipo de creencias podría causar impacto en la gente de otros países, pero como es bien sabido, el mexicano procura sacar lo mejor de la peor situación, sobretodo si se trata de algo que solo ha quedado en especulaciones, como el surgimiento de un nuevo Lunes Negro, por lo que los memes, recordando lo que dijo Andrea Legarreta hace algunos años con respecto al precio del dólar, no se tardaron en llegar.

Como algunos recordarán, en aquel momento, la entonces esposa de Erik Rubín declaró con total seguridad que a los mexicanos no les afecta el cambio de la divisa estadounidense porque se les paga en pesos mexicanos, debido a ello, en X comenzaron a surgir diversos memes de burla sobre lo que dijo la famosa hace tiempo. Comentarios como: “El Lunes Negro no nos afecta porque nosotros siempre hemos tenido nanas negritas” o “El Lunes Negro no nos afecta porque en México no somos racistas”, salieron a la luz.

Otros más compararon lo dicho por Andrea Legarreta con las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la Mañanera de este lunes 5 de agosto, cuando el mandatario intentó calmar al público asegurando que ‘El Lunes Negro’ en los mercados financieros internacionales no afecta al país, puesto tenemos finanzas que “son muy fuertes”, lo que también fue duramente criticado por al audiencia.

