Angelique Boyer habla de la riña que tuvo con Ricardo Peralta y envía este mensaje

Ciudad de México.- Luego de disfrutar de unas magníficas vacaciones con su amado novio, Sebastián Rulli, la atractiva y talentosa actriz, Angelique Boyer, se encuentra de vuelta en tierras aztecas, donde ni bien puso un pie cuando tuvo que recordar un pleito que llegó a tener con un creador de contenido que, actualmente, goza de gran renombre por su participación en uno de los reality show más famosos de Televisa, La Casa de los Famosos México.

Como es bien sabido, el mencionado programa de telerrealidad suele tener conflictos en el interior de La Casa, pero estos no tienden a quedarse dentro, sino que también pueden llegar a escalar a fuera de las paredes de la mansión en la que se encuentran las celebridades. Un ejemplo de ello es el que está viviendo Ricardo Peralta, quien se ha convertido en uno de los participantes más polémicos del concurso por los pleitos que ha llegado a tener con sus compañeros.

Es bajo este contexto que mucha gente recordó que, anteriormente, el exconcursante de MasterChef Celebrity México 2022, llegó a tener una riña con la guapa protagonista de telenovelas, Angelique Boyer, ¿la razón? El creador de contenido se encontró con la estrella de Teresa y su novio, Sebastián Rulli, en un parque acuático de Cancún, donde ‘La Loba’ comenzó retratar, sin su consentimiento cabe aclarar, al argentino.

Esta incómoda situación fue descubierta por la actriz de Lo que la vida me robó, quien reprendió a Peralta, este hecho no fue del agrado de Ricardo, quien si bien reconoció que había hecho mal por actuar como lo hizo, también exhibió a Boyer por reaccionar de dicha manera: “Me estresé y dije ‘seguro que esto les pase todos los días, son grandes luminarias y que feo que siempre conteste así’. Hizo mucho énfasis en ‘ustedes trabajan aquí, si son el servicio no pueden estar haciendo estas cosas’”.

A 8 años de esto, Angelique Boyer fue cuestionada por el youtuber Alan Saldaña por la disputa que llegaron a sostener, a lo que la famosa respondió que no recordaba de quién se trataba, para luego hacer memoria y reaccionar. La celebridad dejó en claro que lo que realmente le molestó es que tomaran fotografías en un baño mixto en el que había niños presentes, lo que le pareció imprudente, aunque parece ser que ya superó su enojo e incluso le deseó lo mejor al influencer tras enterarse de que estaba en La Casa de los Famosos México.

“Ya sé quién es. Estábamos en el parque y es un baño en el que se comparten hombres, mujeres, niños y niñas. Estaban tomando foto o video, estábamos en el baño, con niños y fue un poco imprudente y sí nos molestó. Luego salió a hacer polémica y fue como ‘¿por?’ si estabas en el baño grabando (…) ¡Ahí está metido! Ricardo, mucha suerte, querido. Cuídate.”

Fuentes: Tribuna