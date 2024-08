"Aprenda a callarse": Lola Cortés arrasa en 'La Academia' y pone en su lugar al director

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Lola Cortés, acaba de demostrar porque es conocida como 'La Juez de Hierro' en las competencias de baile o canto en las que es jurado, pues recientemente volvió a arrasar en La Academia con sus feroces criticas y la manera en que defiende su posición ante todos, por lo que no tuvo reparos en poner en su lugar al director del proyecto, Héctor Martínez, pidiéndole con firmeza que "aprenda a callarse" cuando da sus comentarios.

A Cortés se le reconoce por tener la lengua afilada y ser muy concreta, directa y decisiva con sus criticas cuando se trata de hablar del talento, ya sea de artistas consolidados como Paulina Rubio o los integrantes de Kabah, o de los académicos, que son su principal objetivo al ser jurada del reality. En años pasados, la también cantante ha tenido peleas mediáticas con famosos al decir que aunque sean famosos no tienen talento y si están en la cima es porque al público le gusta elevar a "mediocres".

Y ahora, en su renovada participación como juez del reality show, que está siendo producida en esta ocasión por Andrés Tovar, sigue demostrando esa garra para dar su opinión, esperando que al ser 100 por ciento honesta y no tener piedad, impulse a los participantes a esforzarse más y mejorar en su participación sobre el escenario. Pero, a quién no le ha parecido estas actitudes y que sea tan ruda con los actuales alumnos es a Ramírez, quién es quién dirige toda la semana a los integrantes, y asiste a las clases de canto, baile, interpretación y demás, en donde se preparan para los conciertos de los domingos.

Por eso, el pasado domingo 4 de agosto, cuando Héctor quiso defender a algunos de los participantes, la exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy calló a Espinosa Paz para darle una respuesta a Martínez muy contundente, en el que le asegura que el trabajo de ella es ser imparcial y solamente ver su desempeño, que entiende que él se encariñe con cada uno al estar toda la semana, escuchándolos y apoyando su proceso, destacando que por eso él no califica y por ello los jurados no están enseñando a los participantes, para mantener esa línea, por lo que le pidió que "aprenda a callarse" y dejar a los jueces hacer su trabajo.

Sin duda estas fueron unas duras palabras que dejaron a todos impactados, incluso al director, pero que fue apoyado al 100 por ciento por el público de TV Azteca, que a través de X, anteriormente conocido como Twitter, señalaron, que Lola decía la verdad, que el público quería ver el talento, no la triste historia: "Héctor debe entender que como público nos importa un comino la historia detrás del escenario, los objetivos, las tristezas, los retos, etc. Los que vamos a un concierto pagamos por el espectáculo y no por el detrás de cámaras".

Fuente: Tribuna del Yaqui