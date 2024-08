'El Pirrru' afirma que prometido de Ana Bárbara sí maltrató a su hijo y apoya a José Emilio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido empresario, José María Fernández, apodado como 'El Pirru', hace poco brindó una entrevista a Sale el Sol, en donde declaró que era verdad que el prometido de Ana Bárbara, su exesposa, sí maltrata a sus hijos, incluido al que él tiene con ella, afirmando que por eso se fue a vivir con ella hace un año, agregando además su apoyo al menor de sus hijos, José Emilio Fernández Levy, exigiendo que la cantante del regional mexicano ya lo deje en paz y no hable de él.

Ángel Muñoz, prometido de la denominada 'Reina Grupera', hace un año comenzó a recibir la atención mediática, pero lamentablemente no por su amor a la artista o su próxima boda, sino porque el hijo menor de 'El Pirru' con Mariana Levy, quién perdió la vida cuando el joven era menor de edad, declaró que su hermano menor, José María Fernández Ugalde, estaba siendo víctima de maltrato junto a sus otros hermanos por parte de él, que les ponía castigos al estilo militar, que les gritonea horrible por todo y hay cámaras por toda la casa, incluso en sus habitaciones.

Ante este hecho, la intérprete de temas como Lo Busqué, al principio decidió mantener silencio y poner distancia con el menor, sin embargo, ante la insistencia de este de hablar ante las cámaras, lanzó un comunicado en el que advertía de poner demanda a quienes hablaran de dicho tema sin tener pruebas, algo que no asustó a José Emilio, pues se mantuvo firme. Y ahora, tras meses de dimes y diretes el ex de Ana Bárbara en una entrevista con Sale el Sol y otros medios de comunicación afirmó que su hijo estaba diciendo la verdad absoluta.

Según lo declarado por 'El Pirru' ante cámaras de Imagen TV, fue el propio José María Jr., mejor conocido como Chema, quien le reveló que en efecto, Ángel tenía una actitud muy fuera de lugar con ellos y que sí lo había maltratado, apresurándose a declarar que no fue agresivo y no es que los golpeé, sino que impone castigos demasiado severos y no es tan tolerante con ellos como debería, por lo que señaló que no tiene como un límite al educarlos y se le pasa la mano en ciertas cosas.

Con respecto a su hijo José Emilio, el arquitecto declaró que él lo apoya y está 100 por ciento seguro que no ha mentido en ninguna de sus declaraciones que dio a Televisa, TV Azteca o a algún otro medio, que no tiene motivos y hasta usó la frase: "los niños y los borrachos siempre dicen la verdad", declarando que ninguno de sus hijos tenía porque decirle cosas que no eran ciertas, pidiendo una vez más a Ana Bárbara que deje a José Emilio.

Fuente: Tribuna del Yaqui