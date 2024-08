Emma Coronel: De la prisión a las pasarelas, y su nuevo proyecto musical

Comparta este artículo

Ciudad de México. - Desde el 13 de septiembre de 2023, Emma Coronel Aispuro recuperó su libertad tras enfrentar un proceso en Estados Unidos que incluyó cargos de asociación ilícita para el tráfico de drogas, conspiración para el lavado de dinero y transacciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, su libertad bajo vigilancia conlleva ciertos requisitos, entre ellos, la necesidad de mantener un empleo de tiempo completo con un mínimo de 30 horas a la semana.

En una reciente entrevista para el programa Despierta América de Univisión, Coronel Aispuro reveló detalles sobre su primer empleo tras su liberación. En una conversación con la periodista María Antonieta Collins, Emma compartió cómo fue contratada para trabajar como modelo en un proyecto dirigido por su amiga Mariel Colón Miró. Esta última, abogada y cantante de música regional mexicana, ha incluido a Coronel Aispuro como la protagonista de su nuevo video musical para la canción La Señora, que, curiosamente, está inspirada en la propia Emma.

Emma Coronel habla de su nuevo trabajo. Foto: Internet

Durante la entrevista, Coronel dijo lo siguiente: “Yo la escuché cuando la estaban escribiendo, toda la canción, cada parte que dice, para mí es importante. Habla de mí y de todo lo que ha sucedido en mi vida.” La participación de Emma en el video fue, según sus palabras, una experiencia sencilla debido al apoyo de amigos cercanos presentes durante el rodaje.

En la charla, Emma también recordó su sueño de la infancia de convertirse en modelo, algo que siempre había deseado. “Yo siempre he tenido el sueño de ser modelo. Cuando era chiquita siempre decía que iba a ser modelo, entonces cuando me dijeron que iba a ser modelo en un video, claro que sí, me gustó”, comentó con entusiasmo. Su carrera en certámenes de belleza comenzó en su adolescencia, cuando a los 17 años fue coronada como reina en la Feria del Café y la Guayaba en Canelas, Durango, poco antes de conocer a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Emma Coronel, esposa de ‘El Chapo’, relata cómo fue encontrar su primer trabajo. Foto: Internet

Pero eso no es todo, pues la decisión de participar en el proyecto musical fue recibida con opiniones mixtas dentro de su familia. A pesar de las dudas expresadas por algunos familiares, Emma decidió seguir adelante con la colaboración.

El videoclip de la canción ya mencionada, compuesto por Mario ‘El Cachorro’ Delgado, conocido también por su canción Un corrido pa’ Joaquín dedicada a Guzmán Loera, está programado para estrenarse el 9 de agosto de 2024. La letra de la canción incluye un emotivo fragmento que hace alusión a las hijas de Emma y ‘El Chapo’, María Joaquina y Emaly: “Esas niñas de mis ojos, tesoritos de su apá. Ahí te las encargo hermosa, sé que las sabrás cuidar”.

Emma Coronel, ahora en un nuevo capítulo de su vida, continúa adaptándose a su nueva realidad mientras se prepara para este esperado lanzamiento musical.

