En 'House Of The Dragon' proclaman a 'Daenerys Targaryen' al llamado "Príncipe Prometido"

Ciudad de México.- De nueva cuenta House Of The Dragon ha ayudado a entender varios detalles a los que se hicieron referencia en Game Of Thrones hace 10 años atrás, pues sus eventos se realizan casi 200 años atrás que la historia contada en dicha serie, uno de ellos y el más mencionado el sueño de 'Aegon Targaryen I', mejor conocido como 'El Conquistador', y al que él mismo llamó "El Príncipe Prometido", que salvaría a todos, que ya se proclamó que es una mujer y no un hombre, 'Daenerys Targaryen'.

La Casa del Dragón es una serie que se basa en el libro de Fuego y Sangre, que narra la terrible guerra que casi lleva a la extinción de la casa 'Targaryen' y desgraciadamente con el símbolo de su poder y de la grandeza de su linaje, los dragones. Pero, no solo se ha visto guerra, disputas y a las míticas bestias peleando ferozmente e tres ellas y reduciendo Reinos a cenizas, sino que se han aclarado el sueño del 'Conquistador' y por qué el 'Rey Loco', el último que rigió de la casa 'Targaryen' gritaba "quémalos a todos".

Fue el Maestre de la Guardia Nocturna, 'Aemon Targaryen' que en Game Of Thrones, que en una ocasión le dijo a 'Sam Turly' que los dragones no eran ni macho o hembra, simplemente eran, existían y creaban, ya fuera vida o destrucción, por lo cual la profecía de su antecesor el 'Conquistador' que y al hablar del "Príncipe Prometido" no hablaba de un él, sino una ella y esa era 'Daenerys'. En la profecía que era llamado el sueño, 'Aegon I' soñó que uno de sus descendientes directos se sentaría en el Trono de Hierro y liberaría a todos, tendría un reinado justo y de paz, después de vencer la mayor amenaza del invierno, el ejercito de los muertos, haciendo referencia a los 'Caminantes Blancos'.

En ese momentos todos creyeron que lo decían porque no sabía que 'Jon Snow' era en realidad hijo de su hermano 'Rhaegar Targaryen', el legítimo rey tras la muerte del 'Rey Loco', con 'Lyanna Stark', siendo ocultado para que no fuera cazado y asesinado por 'Robert Baratheon' como a todos los descendientes de dicha casa, como pasó con 'Daenerys' y su hermano 'Viserys', cuando ella solo tenía meses de nacida y el unos pocos años.

Pero ahora, en el último capítulo de House Of TheDragon, 'Daemon Targaryen' tuvo su visión final en el Castillo de Harrenhall, en el cual vio a 'Brynden Ríos', conocido como 'El Cuervo de 3 ojos', los caminantes blancos, la muerte de los dragones, su propia muerte a 'Rahenyra' en el trono y por supuesto a 'Daenerys' cuando sale ilesa de las llamas con sus tres dragones que eclosionaron de los últimos huevos que quedaban de estas bestias míticas.

Dicha visión final, hace referencia a que ella era en realidad la que debería de haberse sentado en el trono de Hierro, que sí le pertenecía y no a 'Snow' como muchos dijeron solo por ser el hijo de 'Rahegar', ya que mucho se ha demostrado en la historia, que no siempre el que ostenta el poder es merecedor de él.

Fuente: Tribuna del Yaqui