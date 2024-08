FOTOS: Peso Pluma se convierte en 'padre'; él y su novia le dan la bienvenida a su 'hijo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Peso Pluma, al igual que Christian Nodal, goza de un arrollador talento en su género musical: los corridos tumbados bélicos; sin embargo, a la par que el sonorense, su vida amorosa podría considerarse como un tanto caótica. Como todos recordarán, hace aproximadamente, Hassan Emilio presumía de tener una relación de en sueño con Nicki Nicole, pero ésta terminó de manera abrupta cuando trascendió una presunta infidelidad por parte del tapatío.

Desde entonces, el cantante de Bellakeo, Qlona, Lady Gaga y Ella baila sola ha sido vinculado amorosamente con otras mujeres, de hecho hubo un tiempo en el que se creyó que tenía una relación amorosa con la cantante de Brasil, Anitta, pero lo cierto es que todo quedó en especulaciones y la realidad es que nunca se pudo confirmar nada. Pero todo cambió cuando la modelo originaria de Kansas, entró a su vida.

Al igual que otros artistas, Hassan Emilio Kabande Laija no es un artista que suela hablar abiertamente de sus relaciones amorosas, por lo que hasta el momento no ha confirmado o negado nada con relación a Hanna Howell, pero todo parece indicar que sí mantienen una relación bastante seria, puesto Peso Pluma se habría tatuado en la mano el nombre de la modelo y no solo eso, puesto ambos habrían decidido dar un paso importante en su romance.

¿Peso Pluma es padre?

Resulta ser que Peso Pluma le habría obsequiado a Hanna un cachorro de Golden Retriever a su nueva novia. La noticia salió a la luz gracias a la propia Howell quien compartió una serie de fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró una serie de imágenes de ella junto con el can y con el propio Hassam Emilio en sus historias. Asimismo, la especialista en la industria de la belleza y la moda celebró la llegada de su nuevo ‘hijo’.

Peso Pluma y Hanna Howell le dan la bienvenida a su nuevo hijo

Créditos: Internet

Hanna explicó que, desde que era pequeña, ella quería tener a una perrito de la raza golden retriever, por lo que se encontraba más que feliz de haber cumplido este sueño: “Finalmente conseguí el perro de mis sueños de infancia. Estoy tan obsesionada”, declaró la famosa en su publicación. Por otro lado, Peso Pluma se dejó ver cargando al canino casi como si se tratara de un bebé, por lo que se cree que la recién formada pareja criara al perrito juntos.

Peso Pluma y Hanna Howell posan con su perrito

Créditos: Internet

Fuentes: Tribuna