Galilea Montijo le quita el trabajo a conductor de Televisa; lo 'vetó' de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- Este domingo 4 de agosto se cumplieron dos semanas desde que arrancó la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y aunque apenas van unos días de competencia, ya surgieron varias controversias. Mientras dentro del reality las cosas están que arden con los habitantes, la producción también estaría enfrentando adversidades, sobre todo por una petición de Galilea Montijo.

De acuerdo con los reportes de la especialista en espectáculos, Chamonic, la conductora estelar de LCDLF México solicitó que le quitaran tiempo al aire a su compañero Diego de Erice. Presuntamente la también actriz tapatía solicitó al staff del reality que el conductor no la estuviera acompañando en las galas de nominación y eliminación, como habitualmente lo hacía en la primera temporada.

En el 2023, Galilea tenía el primer crédito de conductora estelar del proyecto, sin embargo, Diego la hacía de co-conductor con ella durante los miércoles de nominación y los domingos acudía al foro para hacer algunas menciones de publicidad. No obstante, ayer 4 de agosto el galán de novelas brilló por su ausencia y muchos se preguntaron porqué no acudió a trabajar en la segunda gala dominical.

Ante esta situación, Chamonic reportó que De Erice fue relegado de La Casa de los Famosos México por petición de 'La Montijo': "Galilea ha conducido sola las galas y los días de nominación, pues según dicen, ella pidió que Diego de Erice no fuera su compañero de conducción o sea que no saliera junto a ella". La tapatía habría argumentado que no se sentía muy cómoda al lado de este actor y por ello no quería compartir más espacio con él.

Supuestamente, 'La Gali' buscó que la producción del reality contratara a Héctor Sandarti para que fuera su compañero, pero no pudo lograr este cometido ya que Diego ya tenía el contrato: "Me dicen que Galilea decía que la opacaba y que realmente pues no se sentía acoplada con él, ella esperaba que esta temporada la acompañara Héctor Sandarti, cosa que no se podía porque Diego tiene un contrato", finalizó Chamonic.

