La destrozaron en el escenario: Conoce a la nueva eliminada de 'La Academia 2024'

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 4 de agosto se vivieron intensos momentos en el escenario de La Academia 2024, sitio en el que los participantes del reality show de canto, dieron lo mejor de sí para lograr conquistar a la dura mesa de jueces compuesta por Arturo López Gavito, Lola Cortés, Chiquis Rivera y Espinoza Paz; sin embargo, no todos lograron hacerlo y el sueño de uno de ellos se apagó.

Como todos recordarán, hubo algunos alumnos que se llevaron los aplausos del público y hasta algunas lágrimas de los criticos, pero no fue el caso de todos. Por ejemplo, Thania Pasión, fue destrozada en el escenario, inicialmente por Arturo López Gavito, quien criticó a la joven por no controlar los tonos de voz en su canción, al grado en el que estuvo a punto de desafinar; sin embargo, esto no se comparó en nada a lo dicho por Lolita Cortés minutos después.

Thania Pasión es la nueva eliminada de La Academia

Y es que, como muchos recordarán, en ocasiones, en La Academia ponen algunos fragmentos de lo que viven los participantes a lo largo de la semana, entre dichos clips, se puede mencionar uno en el que Pasión declaró abiertamente que su canción era fácil de cantar, hecho que fue exhibido por la propia Lolita Cortés quien, con tono de sarcasmo, cuestionó a la joven frente a todo el público, sobre lo que había dicho.

Ante esto, Thania Pasión intentó retractarse, asegurando que, en realidad, en el momento en el que hizo dicha declaración, aún no escuchaba la canción que le habían asignado. Lamentablemente, este error le costó a la cantante su estadía en el reality show de talentos de TV Azteca y terminó por convertirse en la eliminada de la noche, protagonizando uno de los momentos más conmovedores que, hasta el momento, se haya visto en el concurso.

¿Qué es ‘La Academia’?

Se trata de un reality show de talento musical que tiene alrededor de 22 años de emisión, a través de la cadena de TV Azteca. Tiene un proceso de selección a través de un casting que se realiza en distintos puntos de la República con la finalidad de que las mejores voces del país sean elegidas para poder ingresar a esta especie de escuela de máximo rendimiento. La primera generación se habría graduado el 30 de junio del año 2022.

