Llenos de sentimiento, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dan noticia de su hija, Aitana

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace aproximadamente 12 años, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se dijeron el “sí, acepto”, en lo que resultó ser una de las bodas más mediáticas de los últimos tiempos, puesto hasta fue televisada a través de la cadena de Televisa. Apenas 14 meses después, la pareja le dio la bienvenida a su única hija, Aitana, quien obtuvo fama prácticamente desde su nacimiento y a su corta edad ya ha aparecido en diversas ocasiones en el reality show De Viaje Con Los Derbez.

Como cualquier otra pareja del espectáculo, el comediante de Familia P. Luche y la cantante de Sentidos Opuestos se han mostrado sumamente enamorados de su hija, al grado en el que la pequeña ha protagonizado una gran cantidad de publicaciones de los famosos en redes sociales; sin embargo, el post que más llamó la atención fue el que la intérprete de Fiesta y el actor de CODA mostraron al público la mañana del pasado domingo, 4 de agosto.

Resulta ser que, en dicha publicación, las estrellas compartieron una serie de videos en los que aparece Aitana y, a un costado, se puede ver un largo mensaje de escrito por Eugenio y Alessandra, en el que felicitan a su pequeña por haber cumplido 10 años de edad. El primero en hablar del tema fue el histrión de No se aceptan devoluciones, quien reconoció que su hija llegó a darle una gran cantidad de enseñanzas, cuando ya no las esperaba.

“10 años desde que llegaste a enseñarme que siempre se puede volver a aprender. 10 años desde que llegaste a revolucionar nuestras vidas. 10 años desde que llegaste a completar lo que no sabía que me faltaba. Y me llegaste tú… Feliz cumpleaños Aitana! Te amo”, declaró Eugenio Derbez.