"Mario no se merece eso": Brenda Bezares exige disculpa a Shanik y amenaza con demanda

Ciudad de México.- Los problemas entre integrantes de La Casa de los Famosos fueron más allá de las pantallas y ahora una de las exparticipantes podría enfrentarse a un problema legal de no retractarse de las acusaciones que emitió ayer durante la post gala del programa, así lo advirtió Brenda Bezares, quien publicó un video en el que le exige a Shanik Berman pedir una disculpa pública por los comentarios que hizo anoche en televisión.

Tras ser eliminada del reality, la periodista de 65 años se dijo muy segura ante los conductores que Bezares fue el culpable del homicidio de Paco Stanley, un delito del que si bien fue sospechoso y por el que permaneció en prisión durante un año con cuatro meses, finalmente salió libre por falta de pruebas. Sobre esta línea, la exparticipante lo llamó "una porquería" y un "hipócrita".

El episodio lleno de tensión repercutió en la esposa de 'Mayito', quien se confesó dolida por las explosivas declaraciones que atentan contra su familia. Reconoció que fue muy fuerte escuchar "esas palabras a nivel internacional en la hora premium". Además, lamentó que la perspectiva de Shanik hacia Mario sea tan negativa, cuando él se ha dedicado a ser "buen compañero, frontal y directo".

Adelantó que ya se encuentra en pláticas con sus abogados, porque lo dicho por Shanik no sólo es parte de "un chisme del espectáculo", sino que ha sido una herida con la que los Bezares han procurado cerrar durante 25 años y todo ese trabajo se vio perjudicado por el enojo de la conductora.

"Está haciendo graves acusaciones que no le corresponden, que no le constan", aseveró. La actriz dijo estar consciente de que la exhabitante de LCDLF habló desde la rabia, por lo cual le dio la oportunidad de evitar que el asunto escale a instancias legales bajo la condición de que reconozca que sus acusaciones fueron lanzadas sin fundamentos y se disculpe con Bezares. En caso de no acceder, procederá ante las autoridades. Hasta el momento Shanik no ha respondido al mensaje de Brenda.

Desde la primera semana, la periodista mostró un carácter incisivo contra el presentador regiomontano, a quien cuestionó en repetidas ocasiones sobre su implicación en el asesinato de su colega, ante lo cual Mario respondía siempre con una negativa.

Fuente: Tribuna Sonora