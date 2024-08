Perdió la memoria: Actor de Televisa reaparece en silla de ruedas; tiene enfermedad incurable

Ciudad de México.- Un reconocido actor, que ha sido parte de exitosas películas y novelas de Televisa, sorprendió a todos sus seguidores y fans debido a que recientemente reapareció en una entrevista, donde habló de la enfermedad incurable que padece. De hecho, por sus dificultades de salud, el histrión actualmente usa silla de ruedas para poder desplazarse.

Se trata del famoso actor Humberto Dupeyrón, quien comenzó en la actuación desde la década de los 50's cuando era apenas un niño, ya que nació en una familia de artistas. Primero realizó películas como Caperucita y Pulgarcito contra los monstruos, Carita de Primavera y Reventón en Acapulco, pero a partir de los 80's llegó a la televisora de San Ángel.

Su primera telenovela fue El Padre Gallo y luego hizo otras como Tenías que ser tú, La antorcha encendida, Amigos x siempre, Clase 406, Amarte es mi pecado y la última fue Alborada, en 2005. Aunque ya tiene casi dos décadas fuera de Televisa, en la actualidad el intérprete de 77 años se mantiene activo a través del teatro, pues tiene su propio monólogo desde hace más de 30 años.

Recientemente, el padre de la joven actriz Natasha Dupeyrón fue abordado por el reportero Edén Dorantes y en una breve plática compartió cómo se encuentra tras haber sido diagnosticado con esclerosis múltiple. "Tengo 77 años y una enfermedad incurable, progresiva, discapacitante, que afecta el cuerpo de muchas maneras...", Sobre su lucha contra esta enfermedad, el actor relató: "La he sabido manejar y sobrellevar, la vivo bien".

Eso sí, el mexicano admitió que ya tiene problemas de memoria: "A veces se me olvida dónde estoy, qué comí, en el teatro se me olvida la línea y empiezo a improvisar". Y aunque muchos pensarían que Dupeyrón tiene problemas económicos por estar tanto tiempo apartado de la televisión, el histrión confesó que por fortuna cuenta con exclusividad vitalicia en Televisa y además obtiene más ingresos por sus años de carrera, así como la pensión que da el gobierno.

Televisa me da una exclusiva vitalicia, la ANDA me da una compensación, la ANDI también me da, López Obrador me da".