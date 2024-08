¿Pisará la cárcel? Demanda de Universal Music contra Christian Nodal avanza

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Mientras Christian Nodal se muestra enamorado de su esposa Ángela Aguilar y disfruta de su vida personal, la disquera Universal Music continúa avanzando en una demanda que involucra presunta falsificación de documentos relacionados con sus álbumes Me Dejé Llevar (2017), Ahora (2019) y AYAYAY (2020). La noticia fue revelada por el programa Ventaneando, donde la periodista Pati Chapoy detalló que los padres del cantante recibieron la reciente notificación sobre el proceso legal.

Chapoy informó que, a pesar de que Nodal y Aguilar estaban en su luna de miel, los progenitores del artista fueron notificados de que el juicio será a nivel federal en lugar de estatal. Para quien no lo sepa, la demanda se refiere al incumplimiento de un contrato de exclusividad firmado el 12 de enero de 2017, que abarca la grabación de fonogramas y videogramas, así como la cesión de derechos de intérprete.

Durante la luna de miel de este par de jovencitos, sus papás recibieron la notificación (…) de que el juicio promovido (…) es a nivel federal,” explicó Chapoy. La disputa se centra en la validez del contrato firmado por Nodal, quien, en ese momento, era menor de edad y estaba representado legalmente por sus padres.

Mónica Castañeda, también presentadora de Ventaneando, explicó que Universal Music alega que los contratos con Nodal podrían tener irregularidades jurídicas, incluyendo firmas potencialmente falsas. “Lo que alega la compañía discográfica es que cuando se hace el contrato con Christian Nodal, hay un delito o unos contratos que no están bien establecidos y que no tienen todos los elementos y que no son jurídicamente legales y hay unas firmas que podrían ser falsas, es lo que se quiere demostrar”, detalló Castañeda.

La demanda de Universal Music Group México S.A. de C.V., presentada en 2022, busca que se judicialice la demanda, en la cual se alega que los documentos del contrato firmado por Nodal no son válidos debido a que él era menor de edad al momento de la firma, y por lo tanto, sus padres actuaban como sus representantes legales.

Este proceso legal ha añadido una capa de complejidad a la vida personal del cantante, quien actualmente está disfrutando de un período de celebraciones y nuevos comienzos con su reciente esposa.

