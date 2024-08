Quedó sorda: Exactriz de TV Azteca da dura noticia en Televisa; pide milagro para poder escuchar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exitosa actriz y conductora, quien realizó novelas y entrañables programas en TV Azteca, dejó sorprendidos a sus seguidores debido a que tras unirse a las filas de Televisa, recientemente confesó que quedó sorda y que está a la espera de un milagro para volver a escuchar. Se trata de la también cantante Regina Murguía, quien actualmente forma parte del grupo femenil JNS.

La artista mexicana de 38 años comenzó su carrera como cantante pero luego tuvo la oportunidad de unirse a las filas de la empresa del Ajusco. Primero participó en los unitarios Lo que callamos las mujeres y A cada quien su santo, además de que formó parte de melodramas como Secretos del alma, Pasión morena, Quiéreme tonto, La mujer de Judas, UEPA! Un escenario para amar y más.

Incluso hasta fue concursante del exitoso reality La Isla, mientras que en la conducción estuvo en programas como Hit M3 y más recientemente Cinema Platinum. Sin embargo, desde hace varios meses Regina se sumó a las filas de Televisa ya que es parte del espacio de panelistas en el programa Faisy Nights, que se transmite a través del Canal Unicable.

En una reciente emisión de este programa, su exnovio Faisy reveló que la actriz tenía un problema de audición y esta confirmó que efectivamente, no escuchaba: "Tú tuviste un problema auditivo hace poco", dijo el conductor y la famosa respondió: "Lo tengo todavía". Sin embargo, lo que más impacto de esta noticia fue que Regina informó que lamentablemente es sorda al 100 por ciento de su oído derecho:

Perdí el 100 por ciento de mi oído derecho".

La exesposa de Tono Beltranena, de quien se separó al poco tiempo de celebrar su boda, contó además cuál es el padecimiento que le ha traído problemas de audición: "Tengo tinnitus, cuando hay mucho ruido se me incrementa, es un (zumbido) que vive ahí, y tengo otra enfermedad que se llama otosclerosis que es la degeneración de la audición, es decir, se calcifican el estribo y el martillo del oído y entonces deja de vibrar".

También comentó que aunque ya la sometieron a cirugía en un intento por ayudarla, todo fue en vano: "Ya me operaron, me pusieron una prótesis y se fundió mi oído, no sabemos porqué", explicó. Asimismo, Regina admitió que no hay cura para esta situación y que está esperando un milagro para volver a escuchar: "Yo le rezo todos los días a Dios a ver si regresa pero hasta ahora no, ya van 6 años", confesó Murguía.

Fuente: Tribuna