Tras 45 años en Televisa, Andrea Legarreta confirma que renunció a 'Hoy' y habla de su retiro

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta nuevamente se apoderó de la atención de toda la prensa y usuarios de las redes sociales, debido a que en una reciente entrevista confesó que ha pensado en el retiro; además la también actriz admitió que renunció al programa Hoy, emisión en la que ha estado casi 26 años de forma intermitente.

El pasado viernes, después de celebrar el aniversario del matutino de Televisa, la presentadora accedió a platicar con reporteros y se sinceró sobre lo que ha sido su trayectoria en el medio artístico y la posibilidad de retirarse del medio del espectáculo. Debido a que no todo ha sido miel sobre hojuelas en el ejercicio de su labor, Andy contó que a lo largo de los años ha experimentado momentos difíciles que la han hecho plantearse la idea de abandonar su profesión.

De pronto, pues también a lo mejor de cometer errores a la forma de expresar algo, de dar una nota o lo que sea y con el tiempo, pues vas aprendiendo, porque al final estás como ahí con una lupa", expresó a medios como De Primera Mano.

La exesposa de Erik Rubín mencionó que luego de estar en la empresa de San Ángel desde los 8 años, ahora tiene una madurez que la ha salvado de meterse en problemas: "Al final, también tienes una familia, tienes a tus niñas, o sea, es diferente; de alguna manera te vas haciendo mucho más, bueno, en mi caso, hay más prudencia tal vez. Yo era más desparpajada en diferentes cosas, pero, pues insisto, con los años y los daños uno aprende”, agregó.

Así lucía Andrea Legarreta décadas atrás

Cuando una reportera la cuestionó sobre el trago más amargo o delicado que ha enfrentado en sus más de cuatro décadas en las filas de Televisa, Legarreta manifestó: "Lo más duro, la gente a veces incluso, no solamente haber compartido lo de mi mamá o qué sé yo, ciertos momentos que no son tan felices en tu historia, como los de todos, también mucha gente no sabe cómo están tus emociones, qué ha pasado en tu día a día, si te duele algo, si traes algún malestar físico o emocional".

Sales a sonreír, a decir, aquí me maquillo; a veces me ha pasado que me he tenido que maquillar varias veces, porque está ahí el llanto. Les pido a los chicos: 'no me hagas close up, no me tomes de cerca, por favor, porque traigo los ojos muy hinchados'", agregó.

Asimismo, Andrea reconoció que sus mismos seguidores se han dado cuenta cuando no se encuentra al 100 por ciento: "Ahora con las redes también el público tiene la facilidad de comentarte: te veo triste, aunque tú estás sonriendo o lo que sea. Son tantos años que se dan cuenta también de eso, y la verdad es que es difícil, es muy difícil a veces salir con alguna tristeza o con algún dolor o con alguna preocupación, pero también es sanador", declaró.

Finalmente, Andrea Legarreta confesó también que en varias ocasiones renunció a ser parte de Hoy, sin embargo, ha recapacitado y cambiado de opinión, por lo que a la fecha sigue siendo parte del programa: "Sí he querido en algún momento, he renunciado, de hecho, en momentos que he tenido algunas situaciones complicadas, diferencias tal vez a la hora de trabajar o situaciones que no me han gustado, pero gracias a Dios se han arreglado", compartió la conductora.

Fuente: Tribuna