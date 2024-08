VIDEO: Ángela Aguilar desmiente embarazo en concierto de Nodal y reafirma su amor con beso

Comparta este artículo

Mazatlán, Sinaloa.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, acaba de ser captada en video mientras que acompaña a su reconocido esposo, Christian Nodal, a su más reciente concierto en Mazatlán, en donde no se conformó con solo su presencia, sino que desmintió su embarazo de una forma muy contundente que no dejaría lugar a dudad, y como un plus, reafirmó su amor por el cantante originario de Sonora.

Después de la boda de los jóvenes intérpretes de Dime Cómo Quieres, ambos han estado bajo el ojo público y siguen muy de cerca sus movimientos, pues se ha dicho que su unión matrimonial no fue por amor, sino que fue obligada. Hasta el momento se ha dicho que la hija de Pepe Aguilar está embarazada, que Nodal fue presionado para que la joven no fuera vista solo como la otra, e incluso que él habría sido hipnotizado para llegar al altar.

Como de costumbre, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos no se ha molestado en dar respuesta a todos estos dimes y diretes, dedicándose a disfrutar de su nueva vida de casado, a tal punto que con gran orgullo exhibió que su esposa lo acompañó a su concierto en Mazatlán, ubicado en el estado de Sinaloa, el pasado domingo 4 de agosto, en donde quedaron dos cosas en claro para todos, que hay amor y que la intérprete de En Realidad no está embarazada.

En su primera aparición pública, la nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, demostró que pese a que se dice que ya tendría problemas con su famoso esposo a solo un par de semanas de su unión, están más enamorados que nunca, pues al subir al escenario lo hizo con una gran sonrisa y besó en dos ocasiones a Nodal, primero al saludarlo, después, una vez que le dijo hola a los presentes para mostrarse orgullosa de ser la señora de Nodal, se despidió con otro beso, negándose a cantar.

Pero, el rumor que más importaba hasta el momento, es el del supuesto embarazo de la cantante, ya que mientras disfrutaba de los éxitos de su esposo, como De Los Besos Que Te Di, esta se recargó en el balcón fumándose un cigarro, lo cual no podría hacer al saber que se encuentra en la dulce espera, además de que tenía un vaso en el que parece que está ingiriendo una bebida alcohólica. Pese a esto, muchos siguen afirmando que está en espera de su primer hijo con Christian.

Fuente: Tribuna del Yaqui