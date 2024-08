Adrián Marcelo utiliza la depresión de Gala para lastimarla; piden que lo expulsen

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 06 de agosto fue un momento de explosivas verdades, ásperas discusiones y tensiones acumuladas entre los participantes de La Casa de los Famosos. El ambiente ya se sentía rígido desde hace unos días, pero ayer la bomba terminó por explotar entre Mario Bezares con Sian, Ricardo contra Briggite y Gala Montes, pero sin duda el que más llamó la atención fue el enfrentamiento entre Adrián Marcelo y Montes, la cual incluso hizo enojar a los espectadores a tal grado de exigir la expulsión inmediata del influencer.

Poco antes de ingresar al reality show, la actriz se sinceró ante medios de comunicación y compartió que está diagnosticada con depresión. Pese a ello, el resto de los habitantes parecen no entender que se trata de una enfermedad grave y le han recriminado en distintas ocasiones su actitud decaída. Recordemos que el fin de semana, Gomita le reprochó que se la pasa dormida la mayoría del tiempo, motivo por el cual quería que abandonara la competencia.

Ahora es Adrián Marcelo quien puso en tela de juicio la salud mental de la estrella de telenovelas. Sin ninguna evidencia afirmó que ella no está enferma y que en realidad se ha valido de sus habilidades en actuación para aparentar que sí lo está. Además, se valió de temas sensibles, mismos que Gala ha confesado que la lastiman. Recordó, por ejemplo, que la mexicana inició su vida laboral desde muy pequeña, por lo que lanzó: "Te faltó niñez, estás enferma". También le echó en cara el conflicto y distanciamiento que Montes tiene con doña Crista y le hizo saber que: "Te falta mamá, eh. Te falta mucha".

Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó, ustedes van y buscan weyes que les receten cosas".